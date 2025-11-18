Menü Kapat
19°
Karadağ'a vizesiz seyahat yeniden başlayacak mı? Resmi açıklama geldi

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasına yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamayla birlikte Karadağ'a vizesiz seyahat fırsatı Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 00:01

Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı ileri sürülen olayın ardından ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KARADAĞ'A VİZESİZ SEYAHAT YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli irtibat halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınması kararının 10-15 güne kadar kaldırılacağına inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını da aktardı.

VİZE ZORUNLULUĞU NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da meydana gelen bıçaklama olayının sonrasında iki Türk gözaltına alınmıştı.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada yaptığı çağrı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize muafiyetinin geçici olarak askıya alınacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
#Türkiye
#karadağ
#Olayın Ardından Kan Donduran Detaylar
#Vizesiz Seyahat
#Karadağ-türkiye Ilişkileri
#Podgoritsa
#Aktüel
