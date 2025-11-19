Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin paylaşılmasıyla birlikte kasım ayı enflasyon tahmini belirginleşti. Kasım ayı enflasyon beklentisi ise araştırılan konular arasında oldu.

Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 00:02

Kasım ayı verileri için geri sayım sürüyor.

Memur ve emekli başta olmak üzere çok sayıda ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranları için gözler 'ten gelecek duyuruya çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 68 katılımcıyla yürüttüğü kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Buna göre, önceki ay yüzde 1,55 olan kasım ayı artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseltildi.

Cari yılsonu TÜFE artışı öngörüsü ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a arttı.

Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu çerçevede; kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da ilan edilecek.

