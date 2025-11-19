Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor.

Memur ve emekli maaş artışı başta olmak üzere çok sayıda ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranları için gözler TÜİK'ten gelecek duyuruya çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 68 katılımcıyla yürüttüğü kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Buna göre, önceki ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseltildi.

Cari yılsonu TÜFE artışı öngörüsü ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a arttı.

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu çerçevede; kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da ilan edilecek.