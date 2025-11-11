Menü Kapat
Kasım ayı Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) yattı mı?

Kasım ayının gelmesiyle SED yardımı sorgulama yeniden gündeme geldi. Ekim ayında toplam 1 milyar 433 milyon lira miktarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi vatandaşların hesaplarına aktarılmıştı.

Haber Merkezi
11.11.2025
23:23
11.11.2025
23:23

Kasım 2025 SED ödemeleri henüz hesaplara geçmedi.

Açıklamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulması öngörülüyor.

SED ödemeleri üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girilerek öğrenilebiliyor.

SED YARDIMI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan maddi destek miktarı, bu yılın başında yapılan artışla ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

SED yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri nasıl yapılıyor?
Vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri” ekranından kimlik numarasıyla sorgulama yapabiliyor.
