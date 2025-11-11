Kasım ayı Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) yattı mı?

Kasım 2025 SED ödemeleri henüz hesaplara geçmedi.

Açıklamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulması öngörülüyor.

SED ödemeleri e-Devlet üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girilerek öğrenilebiliyor.

SED YARDIMI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan maddi destek miktarı, bu yılın başında yapılan artışla ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.