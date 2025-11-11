Kasım ayı Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) yattı mı?

Kategoriler
Kasım 2025 SED ödemeleri henüz hesaplara geçmedi.
Açıklamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulması öngörülüyor.
SED ödemeleri e-Devlet üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girilerek öğrenilebiliyor.
SED hizmetinde çocuk başına yapılan maddi destek miktarı, bu yılın başında yapılan artışla ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi.
Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.