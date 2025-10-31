Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

Kasım ayı sözleri ve mesajları, 2025 yılı Kasım ayına girmemiz ile birlikte sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılıyor. Kasım ayı, dökülen yaprakların hüznüyle birlikte insanın içine işleyen sessiz bir dinginliği beraberinde getiriyor. Rüzgarın serinliği, gökyüzünün griliği ve doğanın yavaşlayan ritmiyle birlikte duygular da derinleşiyor. İşte “hoşgeldin Kasım ayı” sözleri!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 21:43

ayının gelişiyle birlikte doğa sessizliğe bürünür, rüzgarlar serinler ve kalpler dinginleşir. Bu dönemde insanlar duygularını ifade etmek için anlamlı sözler ve mesajlar paylaşmayı tercih eder.

KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kasım, yaprakların vedası, gökyüzünün hüznü, kalplerin sessizliğidir.

Kasım gelir; rüzgarlar soğur, hatıralar ısınır.

Sonbaharın son nefesi, Kasım’da gizlidir.

Kasım, bitişlerin değil, yeniden başlamaların ayıdır.

Her yaprak bir vedadır, her rüzgar bir hatıradır Kasım’da.

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

Kasım, sessizliğin en anlamlı halidir; doğa bile sustuğunda kalp konuşur.

Kasım ayı, geçmişe dönüp bakmanın ve geleceğe hazırlanmanın zamanıdır.

Güneş bile Kasım’da daha temkinli doğar, çünkü soğuk bile düşüncelidir.

Kasım, melankolinin en zarif mevsimidir.

Rüzgarın dili Kasım’da daha derindir; sadece kalbiyle duyan anlar.

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

KASIM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Kasım, yaprakların vedası, gökyüzünün hüznü, kalplerin sessizliğidir.

Kasım gelir; rüzgarlar soğur, hatıralar ısınır.

Sonbaharın son nefesi, Kasım’da gizlidir.

Kasım, bitişlerin değil, yeniden başlamaların ayıdır.

Her yaprak bir vedadır, her rüzgar bir hatıradır Kasım’da.

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

Kasım, sessizliğin en anlamlı halidir; doğa bile sustuğunda kalp konuşur.

Kasım ayı, geçmişe dönüp bakmanın ve geleceğe hazırlanmanın zamanıdır.

Güneş bile Kasım’da daha temkinli doğar, çünkü soğuk bile düşüncelidir.

Kasım, melankolinin en zarif mevsimidir.

Rüzgarın dili Kasım’da daha derindir; sadece kalbiyle duyan anlar.

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

HOŞGELDİN KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Hoş geldin Kasım... Hava soğusun ama yüreklerimiz sıcacık kalsın.

Hoş geldin Kasım, dökülen yaprakların ardından gelen ayı...

Kasım, hüznüyle bile güzel; hoş geldin, bize dinginlik getir.

Hoş geldin Kasım, rüzgarınla hatıraları, yağmurunla huzuru getir.

Kasım, bir vedadır yazdan; bir merhabadır kışa. Hoş geldin!

Kasım sözleri ve mesajları! Hoşgeldin Kasım ayı sözleri ve paylaşılabilecek mesaj örnekleri

Soğuyan havalara inat, içimizi ısıtacak umutlarla hoş geldin Kasım.

Her mevsimin bir anlamı, her ayın bir hikayesi vardır. Hoş geldin Kasım, senin hikayen huzur olsun.

Hoş geldin Kasım... Dökülen yapraklarla birlikte tüm yorgunluklar gitsin.

Kasım geldi; sessizlik, hüzün ve huzur bir arada... Hoş geldin güzel ay.

Hoş geldin Kasım, yüreklere umut, günlere bereket getir.

ETİKETLER
#kasım
#kasım
#sonbahar
#gelecek partisi
#huzur
#Geçmiş Hayat Okuyucu
#Meditasyon
#Melankoli
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.