Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

Kayserispor Beşiktaş canlı yayın ile ekranlara geliyor! Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte Kayserispor Beşiktaş canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:46

, ’de bu sezonki deplasman kabusunu sonlandırmak için karşısına çıkıyor. temsilcisi ise galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki erteleme karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 6 puan toplarken, ligde oynadığı 2 deplasman karşılaşmasında gol atamadı ve puan çıkaramadı.

Kayserispor ise Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş’ın yeni transferleri statü gereği forma giyemezken, Salih Uçan’ın sakatlığı ve Mustafa Hekimoğlu’nun maç eksiği nedeniyle sahada olmaları beklenmiyor. Mücadele Bein Sports’ta canlı yayınlanacak.

Kayserispor Beşiktaş maçı ilk 11'leri:

Kayserispor 11: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci.

Beşiktaş 11: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim, Abraham.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Kayserispor Beşiktaş maçı, Türkiye’de Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Bunun yanında bazı yabancı ülkelerde karşılaşmayı farklı kanallar naklen futbolseverlere ulaştıracak. Bosna Hersek’te Sport Klub 2 HR, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Kolombiya’da ESPN 5 Sur ve Portekiz’de Sport TV6 üzerinden yayın yapılacak.

Kayserispor Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar:

  • Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR
  • Fransa: beIN Sports MAX 7
  • Kolombiya: ESPN 5 Sur
  • Portekiz: Sport TV6
Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş karşılaşması Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca Bein Sports kullanıcıları bu maçı şifresiz olarak platform üzerinden takip edebilecek.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

Kayserispor Beşiktaş maçı aynı zamanda TOD TV üzerinden de izlenebilecek. TOD üyeleri, Kayserispor Beşiktaş maçını internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlardan takip etme imkanına sahip olacak.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşma, Bein Sports aracılığıyla ekranlara gelecek. Yayın, hem şifreli yayın platformu hem de internet üzerinden erişim sağlayan TOD TV ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Kayserispor Beşiktaş maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar Bein Sports üyeliğiyle karşılaşmayı televizyonlarından, TOD TV ile de dijital cihazlarından izleyebilecek.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Kayserispor Beşiktaş maçı Türkiye’de resmi yayıncı Bein Sports üzerinden izlenebilecek. Bein Sports’un yayın haklarına sahip olması nedeniyle Kayserispor Beşiktaş maçı HD kalitede, kesintisiz olarak bu platform üzerinden takip edilebilecek. TOD TV üyeliği olan izleyiciler de Kayserispor Beşiktaş maçını internet bağlantısı olan her cihazdan canlı olarak izleyebilecek.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş’ın deplasmandaki mücadelesi Bein Sports’un yayın akışı içinde yer alıyor. Televizyon kullanıcıları Bein Sports kanalı üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ayrıca dijital izleme imkanı sunan TOD TV, aynı maçın yayınını internet üzerinden futbolseverlere ulaştıracak.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Kayserispor Beşiktaş maçını korsan yayınlarla izlemek yasal değildir. İnternette dolaşan Kayserispor Beşiktaş kaçak link/linkler, kullanıcıların bilgisayar, telefon ve tabletlerine ciddi zararlar verebilir. Ayrıca bu tür Kayserispor Beşiktaş kaçak maç link/linkleri ile yayınları izlemek suç teşkil etmektedir.

Kayserispor Beşiktaş maçını en güvenilir ve HD kalitede izlemek için Bein Sports platformunu tercih edebilirsiniz. Resmi yayıncı üzerinden karşılaşmayı takip etmek, hem güvenli hem de yasal yoldur.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

Kayserispor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı Bein Sports’un sunduğu yayın Kayserispor Beşiktaş canlı link üzerinden karşılaşmayı takip edebilir. Bein Sports üyeliği olan kullanıcılar, canlı yayına hem televizyonlarından hem de TOD TV aracılığıyla internet üzerinden erişim sağlayabilir.

Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bein Sports üyeliği olan kullanıcılar, Kayserispor Beşiktaş karşılaşmasını şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca TOD TV üyeleri, kendi hesapları üzerinden internet bağlantısı bulunan her cihazda canlı yayını takip edebilecek. Resmi yayıncı haricinde şifresiz yayın imkanı bulunmamaktadır. Maç yalnızca Bein Sports ve TOD TV platformları üzerinden izlenebilecektir.

ETİKETLER
#Futbol
#kayseri
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#süper lig
#kayserispor
#kayserispor
#bein sports 1
#Beşiktaş Haberleri
#Canlı Yayım
#Bu Akşamın Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.