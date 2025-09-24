Kayserispor Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Erteleme maçı başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezonki deplasman kabusunu sonlandırmak için Kayserispor karşısına çıkıyor. Kayseri temsilcisi ise galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki erteleme karşılaşması bu akşam saat 20.00’de başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 6 puan toplarken, ligde oynadığı 2 deplasman karşılaşmasında gol atamadı ve puan çıkaramadı.

Kayserispor ise Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş’ın yeni transferleri statü gereği forma giyemezken, Salih Uçan’ın sakatlığı ve Mustafa Hekimoğlu’nun maç eksiği nedeniyle sahada olmaları beklenmiyor. Mücadele Bein Sports’ta canlı yayınlanacak.

Kayserispor Beşiktaş maçı ilk 11'leri:

Kayserispor 11: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci.

Beşiktaş 11: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim, Abraham.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Kayserispor Beşiktaş maçı, Türkiye’de Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Bunun yanında bazı yabancı ülkelerde karşılaşmayı farklı kanallar naklen futbolseverlere ulaştıracak. Bosna Hersek’te Sport Klub 2 HR, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Kolombiya’da ESPN 5 Sur ve Portekiz’de Sport TV6 üzerinden yayın yapılacak.

Kayserispor Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR

Sport Klub 2 HR Fransa: beIN Sports MAX 7

beIN Sports MAX 7 Kolombiya: ESPN 5 Sur

ESPN 5 Sur Portekiz: Sport TV6

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı aynı zamanda TOD TV üzerinden de izlenebilecek. TOD üyeleri, Kayserispor Beşiktaş maçını internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlardan takip etme imkanına sahip olacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Kayserispor Beşiktaş maçını en güvenilir ve HD kalitede izlemek için Bein Sports platformunu tercih edebilirsiniz. Resmi yayıncı üzerinden karşılaşmayı takip etmek, hem güvenli hem de yasal yoldur.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

