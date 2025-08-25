Kayserispor Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Aslan gol oldu yağdı

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Eren Elmalı'nın 36. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Elmalı, ikinci yarının hemen başında bir gol daha bularak takımını rahatlattı.

Victor Osimhen'in 86. dakikadaki golüyle fark üçe çıkarken, yeni transfer Leroy Sane de 90+3'te sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında elde ettiği bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, gelecek hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak ve liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.