Keçiörengücü Sivasspor maç skoru kaç kaç?

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor.
Ligin 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi.
Keçiören’de oynanan bu mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından Sivasspor 13 puanla 11. sırada yer aldı.
Keçiörengücü ise 11 puanla 15. sırada bulundu.
Maçtan anlar
2. dakikada Sivasspor’un orta sahadan geliştirdiği hücumda Cihat Çelik, pasını savunmanın arkasına sarkan Bekir Böke’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir, kaleciyi aşamadı.
18. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan organize ettiği atağında topu alan Daniel Avramovski, ara pasını Bekir Böke’ye aktardı. Bekir’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada Sivasspor’un sol kanattan yaptığı ortada Aly Malle topu içeri çevirdi. Meşin yuvarlakla buluşan Valon Ethemi fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt kararıyla geçersiz sayıldı.
77. dakikada Keçiörengücü’nün sol taraftan başlattığı atakta Francis Ezeh topu hızla ileri taşıdı. Ezeh’in ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.