TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kediler de alzheimer olabilir mi?

Kedilerin beyinlerindeki demansla ilişkili protein birikimlerinin, insanlardaki Alzheimer hastalığı belirtileriyle önemli benzerlikler taşıdığı keşfedildi.

Kediler de alzheimer olabilir mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
19:48
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
19:52

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen demans, yalnızca insanlara özgü bir sağlık sorunu değil.

Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, kedilerin de bu nörolojik durumdan insanlara benzer şekilde etkilendiğini ve bu durumun Alzheimer hastalığının anlaşılmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, demans belirtileri gösteren kedilerin beyinlerini inceleyerek önemli bulgulara ulaştı.

Araştırma, bu kedilerin beyinlerinde, insanlardaki Alzheimer hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olan amiloid-beta adlı toksik proteinin biriktiğini tespit etti.

Bu proteinler, beyin hücreleri arasında iletişimi engelleyen ve "plak" adı verilen yapılar oluşturarak bilişsel fonksiyonları bozuyor.

Kediler de alzheimer olabilir mi?

KEDİM ALZHEİMER HASTASI MI?

Kedilerde demans, insanlardakine benzer şekilde çeşitli davranışsal değişikliklerle kendini gösterir.

En yaygın belirtiler arasında artan ve sebepsiz miyavlama, kafa karışıklığı, evin içinde yönünü bulamama gibi mekansal yönelim bozuklukları bulunuyor.

Ayrıca, uyku düzeninde bozulmalar, örneğin normalden fazla uyuma veya gece boyunca uyanık kalma gibi durumlar da sıkça gözlemleniyor.

Diğer önemli belirtiler arasında zayıf tımar alışkanlıkları, yeni beslenmiş olmasına rağmen tekrar mama isteme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler yer alıyor.

Demanslı kediler, kum kabının dışına tuvaletini yapabilir veya bir duvara ya da köşeye bakarak uzun süre boşluğa dalabilir.

Bu belirtiler, kedinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve veteriner hekim desteği gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kedilerde demansın tedavisi var mıdır?
Şu anda kedilerde veya insanlarda demans için kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak, belirtileri yönetmeye, yaşam kalitesini artırmaya ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek veteriner destekli tedaviler ve çevresel düzenlemeler mevcuttur.
#Aktüel
