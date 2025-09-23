Kenan Yıldız Ballon d'Or ödül aldı mı? Yılın en iyi genç oyuncusu sıralaması belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te organize edilen Ballon d'Or ödül töreninde 30 kişilik aday listesinde futbolun en büyük yıldızları yer aldı.

Geçtiğimiz yıl milli oyuncu Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu sene ise Juventus'taki çıkışını sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız ön plana çıktı.

Listede ayrıca Lamine Yamal, Dasire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yetenekler de öne çıkıyor.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY'DE 5. SIRADA

Milli Takımın ve Juventus'un parlayan futbolcusu Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi oyunculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik sıralamasında kendisine yer buldu.

Kenan Yıldız, Kopa Trophy ödül klasmanında 5. sırada yer aldı.