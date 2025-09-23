Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kenan Yıldız Ballon d'Or ödül aldı mı? Yılın en iyi genç oyuncusu sıralaması belli oldu

Ballon d'Or ödül seremonisi ile geçen sezonun en başarılı futbolcuları, kalecileri, genç yetenekleri, golcüler seçilirken, milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın ödül alıp almadığı da araştırılıyor.

Kenan Yıldız Ballon d'Or ödül aldı mı? Yılın en iyi genç oyuncusu sıralaması belli oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te organize edilen Ballon d'Or ödül töreninde 30 kişilik aday listesinde futbolun en büyük yıldızları yer aldı.

Geçtiğimiz yıl milli oyuncu 'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu sene ise 'taki çıkışını sürdüren 20 yaşındaki ön plana çıktı.

Listede ayrıca Lamine Yamal, Dasire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yetenekler de öne çıkıyor.

Kenan Yıldız Ballon d'Or ödül aldı mı? Yılın en iyi genç oyuncusu sıralaması belli oldu

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY'DE 5. SIRADA

Milli Takımın ve Juventus'un parlayan futbolcusu Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi oyunculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik sıralamasında kendisine yer buldu.

Kenan Yıldız, Kopa Trophy ödül klasmanında 5. sırada yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Kenan Yıldız Ballon d'Or 2025’te hangi ödül için aday gösterildi?
Juventus formasıyla yükselişini sürdüren Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için adaylar arasında yer aldı.
