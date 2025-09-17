Kick erişim engeli mi geldi, çöktü mü? Canlı yayınlar açılmıyor

Canlı yayın platformu Kick’e erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, siteye girdiklerinde yayınların açılmadığını ve ekranın siyah kaldığını bildiriyor.

KİCK ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Kick kullanıcılarının erişim sorunları yaşaması, “platforma yeniden erişim engeli mi getirildi?” sorularını beraberinde getirdi. Türkiye’de daha önce yasa dışı bahis ve kumar içerikleri sebebiyle erişime kapatılan Kick, 20 Şubat 2024 tarihli karar ile engellenmişti. Kullanıcılar o tarihte siteye giriş yapmaya çalıştıklarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde “kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.” ibaresiyle karşılaşmıştı. Ancak 26 Şubat 2024 itibarıyla platform yeniden erişime açılmıştı.

Son yaşanan erişim sorunlarıyla birlikte gözler yeniden olası bir engel kararına çevrildi. Fakat BTK sorgulama ekranında Kick.com için herhangi bir yeni kararın bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle erişim engeli ihtimali şu an için doğrulanmış değil.

KİCK YAYINLAR NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre Kick üzerinde açılan yayınlar çalışmıyor ve siyah ekran sorunuyla karşılaşılabiliyor. Yayıncılar ve izleyiciler, yaşanan bu teknik aksaklığın nedenini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da problemin platformun teknik altyapısından veya sunucularından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Kick Türkiye tarafından şu ana kadar bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle kullanıcıların yaşadığı problemin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak benzer platformlarda geçmişte yaşanan sorunlara bakıldığında, bu tür aksaklıkların genellikle kısa süre içinde giderildiği görüldü.

BTK KİCK ERİŞİM ENGELİ KARARI SORGULAMA

Türkiye’de internet sitelerine yönelik erişim engelleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor. Kick.com için yapılan kontrollerde, erişime kapatıldığına dair yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

Daha önce 20 Şubat 2024 tarihinde alınan karar ile siteye erişim engellenmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu karar doğrultusunda platform, bir süre kapalı kalmıştı. Ancak 26 Şubat 2024’te yeniden erişime açılmıştı ve kullanıcılar siteye sorunsuz şekilde giriş yapabilmişti.

KİCK ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI, SORUN MU VAR?

Kullanıcıların yayınlara erişememesi, Kick’in çöküp çökmediği sorularını gündeme getirdi. Henüz kesin neden açıklanmasa da problemin sunucu kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Platformun dünya genelinde benzer sorunlarla zaman zaman karşılaşabildiği biliniyor.

Kick Türkiye’den veya şirketin resmi kanallarından henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunların teknik altyapıdan kaynaklandığı düşünülüyor ve kısa sürede düzeltilmesi bekleniyor. Ancak şu anda erişim probleminin nedeni konusunda net bir bilgi bulunmuyor.