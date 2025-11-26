Menü Kapat
17°
Aktüel
Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

Kocaeli elektrik kesintisinin erken saatlerde başlamasının ardından elektrikler ne zaman gelecek araştırıldı. Karamürsel, İzmit, Kandıra gibi bölgelerde arıza çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası
Bugün Kocaeli'nin birçok ilçesinde yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan arıza için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

KARAMÜRSEL
Avcıköy – Çamdibi – Fulacık – İnebeyli – Kızderbent – Semetler – Yalakdere

Saat: 09:00 – 17:00
Sokaklar / Mevkiler:
3206., 3425., 4 Temmuz Sk., Ahmet Tural Sk., Aktoprak Sk., Anadolu, Anadolu Cd., Ark Sk., Avcıköy Merkez Mevkii, Ay Sk., Bağ Sk., Başer Sk., Cami Sk., Canan Sk., Çamdibi Merkez Mevkii, Çınar Çeşme Sk., Çınarlı Cd., Elmas Sk., Erdoğan, Eski Bağlar, Eyüp Sultan Cd., Eyüp Sultan Cd., Fulacık Merkez Mevkii, Gardenya Sk., Gelincik Sk., Gülersoy Sk., Hasan Ağa, Hasan Eryiğit Cd., Hasanpınarı, İnebeyli Merkez Mevkii, İstanbul Sk., İstiklal Sk., Kavaklı Sk., Kılıç Sk., Kırkpınar Cd., Mehtap Sk., Merdigöz, Oba, Oba Sk., Okçu Tepe, Okçu Tepe Sk., Ova, Ova Sk., Pendik Sk., Sarıcalı, Semetler Merkez Mevkii Küme Evler, Serap Sk., Seyran, Sütlüpınar, Tasağıl Altı Mevkii, Topçu Dere, Valide Köprü Cd., Valide Köprü Mevkii Küme Evler, Valide Sultan Cd., Yalak Dere, Yalak Dere Cd., Yeşil Vadi Sk., Zirve Sk.

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

KANDIRA
Lokmanlı

Saat: 09:00 – 15:30
Sokaklar / Mevkiler:
Petrol Mevkii, Petrol Mevkii Küme Evler, Petrol Mevkii Küme Evler

İZMİT
Ayazma – Malta – Sekbanlı

Saat: 09:00 – 13:00
Sokaklar / Cadde ve Bulvarlar:
Armağan, Armağan Sk., Aşık Veysel Cd., Ateş Ağacı, Çiğdem Çiçeği, Doğa Cd., Gemici Sk., Gökdemir Cd., Göksu Sk., Güleç Sk., Güz, Halk Cd., Kara Davut Cd., Kurtuluş Bulvar, Kurtuluş Bulvar, Nazım Hikmet Cd., Övünç, Özgürlük Cd., Piotr Wilcynski Bulvar, Tevfik Fikret Cd.

Malta

Saat: 09:00 – 13:00
Sokak:
Yurdum Cd.

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

Gündoğdu

Saat: 13:30 – 15:00
Sokaklar:
Altunay Sk., Ayvalık, Demiray Sk., Ortaç, Soyer, Yorgun Sk.

Yeşilova

Saat: 14:00 – 15:30
Sokaklar:
Aslı, Aslı Sk., Aykar, Aykar Sk., Biberiye Sk., Burçak Sk., Cesur, Cesur Sk., Değişim Sk., Erik Sk., Erman, Erman Sk., Gamze, Gamze Sk., Gurur Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Hayranlar, Kardeş Sk., Kassel Sk., Kutlu Sk., Masum Sk., Segah Sk., Şehit Burhan Sarı, Şehit Necmi Semerci, Serpil Sk., Şehit Burhan Sarı Sk., Şehit Necmi Semerci Sk., Şenkaya Sk., Tutku Sk., Zirve

Tepeköy – Yeşilova

Saat: 15:00 – 17:30
Sokaklar:
İzel, Meltemli, Meltemli Sk., Sepetçiler Yolu, Sepetçiler Yolu Sk., Turan Güneş

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

Gündoğdu – Yeşilova – Yeşilevler

Saat: 15:30 – 17:00
Sokaklar:
Aktaş Sk., Arnavut Sk., Ayvalık Sk., Boğazova, Boğazova Cd., Çakıroğlu Sk., Dinç Sk., Ebedi, Ebedi Sk., Erbay, Gündoğan Sk., Halide Edip Adıvar, Ortaç Sk., Soyer Sk., Sülünay Sk., Şengezer Sk., Umutcan, Umutcan Sk., Varol, Varol Sk., Yağızdere, Yağızdere Cd., Yeniyurt Sk., Yesilevler, Yeşilevler Sk.

Topçular

Saat: 09:00 – 12:00
Sokaklar:
Gazanfer Bilge, Gürbüz Sk., Hasar, Özçelik Sk., Seyhanlı, Seyhanlı Sk., Tasan

BAŞİSKELE
Paşadağ

Saat: 09:00 – 11:00
Sokak:
Tufan Sk.

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

KOCAELİ BAŞİSKELE, DARICA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BAŞİSKELE
Mahalleler:

MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YEŞİLYURT

Sokak/Caddeler:

ARDA, BELEDİYE SK., BELGİN SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., GÜLPINAR, HACI SÜLEYMAN, HICRAN, HICRI, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, MAHMUTPAŞA CD., MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., PELİT SK., PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SILA, TÜRKLER, YILDIRAY, YURTSEVER

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

26.11.2025
09:00 – 17:00

BAŞİSKELE (Kullar – Yaylacık – Yakacık)
Sokak/Caddeler:

BASAR, BASRA SK., BIRINCI, BİRİNCİ SK., ÇELENKOĞLU SK., DOĞAL SK., ERKUL SK., GEDİZ, GÜZ SK., GÜZELYURT SK., HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYİN TEPECİK CD., İLHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI, KARLI SK., KASIM, MEMLEKET, MEMLEKET SK., PAŞAZADE SK., SEDA, SULTAN BABA SK., SÜSLÜ SK., TALİM SK., ULUBAT, ULUBATLI, VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YELİZ SK.

26.11.2025
09:00 – 17:00

BAŞİSKELE – SEYMEN
Sokak/Caddeler:

D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., KISMET SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK.

26.11.2025
09:00 – 17:00

KARTEPE – ÇEPNİ / SUADİYE
Sokak/Caddeler:

ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK., GÖKTAŞ SK., HEYREK, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YOLU

26.11.2025
09:00 – 17:00

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

DERİNCE – Çok Sayıda Mahalle ve Sokak

Mahalleler:
AKPINAR, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, MERSİNCİK, SIRINTEPE (ŞİRİNTEPE), YENİ

Sokak/ Cadde listesi oldukça uzun olduğu için sizden gelen tüm sokaklar aynen eklenmiştir:
17 AĞUSTOS CD., 18. SK., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 7. SK., AKÇA SK., AKDOĞAN SK., AKSOY SK., AKSU SK., AKTAŞ, ALAÇAM SK., ALBAYRAK SK., ALP SK., ARI SK., AVİZE SK., AYPERİ SK., BAHADIR SK., BATMAZ SK., BELGİN SK., BENNA SK., BERAT SK., BEYAZ SK., CAHİDE, CEBESOY SK., CENGİZ SK., ÇABUK SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIRCI SK., ÇAVUŞLU SK., ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇİLEK SK., D-100 KARAYOLU CD., DEMİRKAN SK., DURMUŞ SK., ECE SK., EZGİ SK., FERDİ SK., GÖK SK., GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HASTÜRK SK., HAYAT CD., HIZAL SK., HOŞGÖR, İNÖNÜ CD., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTİKLAL CD., KAMURAN CD., KARAAHMET CD., KARADENİZ SK., KAYACI SK., KAZIM ORBAY SK., KERİM SK., KIRCALI SK., KIRMAN SK., KORUCU SK., KORUİÇİ SK., KORUTÜRK SK., KÖRFEZ CD., KUBİLAY SK., LADİN SK., MENDERES SK., MERİÇ SK., MEŞALE SK., METİN SK., NECDET ÖZDEMİR SK., NİLAY SK., NURGÜL SK., OKAN SK., ONARAN SK., ORBAY SK., ORKİDE SK., ÖMÜR SK., ÖNDER CD., ÖZBAY SK., ÖZKÖK SK., PALMİYE, PİŞMANİYE SK., PLEVNE SK., REYHAN SK., RÜYA SK., SAĞLAM SK., SAMİ SK., SEÇKİN SK., SELVİ SK., SEMA SK., SEMİH SK., SEYMEN SK., SIRMA SK., SİTELER SK., SOLMAZ SK., SONGÜL SK., SUNAY SK., SÜREYYA SK., ŞENER SK., TANIL SK., TAŞDEMİR SK., TAŞKIN SK., TEKNİK SK., TERZİLER SK., TOYLAR KÖY YOLU SK., TÜRKELİ SK., ULAŞ SK., ULUBATLI SK., ULUSOY SK., ÜNSAL SK., VİŞNE SK., YALÇINKAYA SK., YALIN SK., YENİCE CAMİ SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL CD.

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

26.11.2025
09:00 – 17:00

DARICA – EMEK

CENGAVER SK., DURU SK., EKREM SK., ELGİN SK., EMİRGAN SK., ENDER SK., ESİN SK., GAZİ PAŞA, KARACABEY CD., KEMALPAŞA CD., KÖROĞLU SK., KUZEY SK., MELDA SK., MERYEM SK., OLCAY SK., ONUR SK., ŞERİF SK., ÜLKER SK.

26.11.2025
09:00 – 11:00

DARICA – ABDİ İPEKÇİ

1530., 1537., 1538., 1539., 1542., 1542/1., 1542/2., 1543., 1544., 1544/1., 1545., 1545/1., 1549., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD.

26.11.2025
09:15 – 11:15

GEBZE – YENİKENT

SK., 2431.

26.11.2025
09:30 – 11:30

DARICA – CUMHURİYET

DİNÇ, MELODİ

26.11.2025
09:45 – 11:45

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

DARICA – CUMHURİYET & EMEK

2252., 2254., 2263. SK., ALPARSLAN CD., BAYRAMOĞLU CD., BERNA SK., BURAK REİS CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FULYA SK., GAZİ PAŞA CD., MİTHATPAŞA CD., NAGİHAN SK., SADIK SK., ŞİŞECAM YOLU SK.

26.11.2025
11:30 – 13:30

DARICA – KAZIMKARABEKİR

ABİD SK., AYDIN SK., BARIŞSEVER SK., BEYPINARI SK., ÇINAR CD., DİVAN, DURAN SK., FİGAN SK., GENÇ OSMAN CD., GENİŞ SK., HUZUR SK., İLGİ SK., KEKLİK SK., MÜLK, PETEK SK., PINARBAŞI SK., RAUF ORBAY CD., ŞAMDAN SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., ULUSU SK., VARAN SK., VATAN SK., YUSUF SK.

26.11.2025
11:30 – 13:30

GEBZE – GAZİLER

DİCLE CD.

26.11.2025
11:45 – 13:45

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

DARICA – KAZIMKARABEKİR & NENEHATUN

ALKIN SK., AYYILDIZ SK., BATTALGAZİ, BEYAN SK., GÜLNUR SK., GÜLŞEN SK., HASGÜL SK., KAHYA SK., MİNARE SK., NERGİS SK., NURDOĞAN SK., PEHLİVAN SK., SELÇUK SK., SELİN SK., TANSU SK., ÜÇAYLAR SK.

26.11.2025
13:45 – 15:45

DARICA – EMEK

AKASYA SK., BELGE SK., CENGAVER, CEVHER SK., CUMA SK., ÇİMEN SK., DOĞU SK., ERGUVAN SK., GEYLANİ SK., MERT SK., MEŞE SK.

26.11.2025
14:00 – 16:00

ÇAYIROVA – CUMHURİYET

E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., OZAN, PLEVNE CD.

26.11.2025
14:15 – 16:15

DARICA – KAZIMKARABEKİR

ATASAY SK., AYGÜN SK., BARAN SK., BODRUM SK., BOZ SK., DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU SK., EREN, GENÇ OSMAN, GÜLER SK., HÜLASA SK., NURÇİN SK., PERİHAN SK., RAUF ORBAY, SELEN SK., SIRAT SK.

26.11.2025
16:00 – 18:00

Kocaeli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karamürsel, Kandıra, Mürsel’de elektrik arızası

ÇAYIROVA – CUMHURİYET

MUHSİN YAZICIOĞLU CD.

26.11.2025
16:45 – 18:45

GEBZE – YENİKENT

SK., 2409., 2410. SK., DİCLE CD.

26.11.2025
16:45 – 18:45

ÇAYIROVA – SULTAN ORHAN

1185/4.

26.11.2025
19:00 – 20:30

