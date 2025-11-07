Menü Kapat
Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

Koçari Köyü ve Furtuna Köyü nerede, hangi ilçeye bağlı oldukları gerçekte var olup olmadıkları dizinin sevenleri tarafından merak ediliyordu. TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in hırçın doğasında geçen etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizide yer alan Furtuna ve Koçari köyleri, birbirine düşman iki ailenin yaşadığı mekanlar olarak öne çıkıyor. Furtuna ve Koçari ailelerinin yaşadığı bu köyler, Karadeniz’in farklı bölgelerinde çekilen sahnelerle gerçeğe en yakın biçimde yansıtılıyor. İşte Furtuna Köyü ve Koçari Köyü hakkında bilinen gerçekler…

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 18:50

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in güçlü doğasını ve iki ailenin nesiller boyu süren mücadelesini anlatan bir dizisi olarak dikkat çekiyor. Yapımın merkezinde yer alan Furtuna ve Koçari köyleri, hikayeye yön veren iki önemli mekan olarak dizide yer alıyor.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

KOÇARİ KÖYÜ GERÇEKTE VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan Koçari Köyü, senaryo gereği oluşturulmuş tamamen kurgusal bir yerleşimdir. Türkiye’de bu isimde resmi bir köy bulunmamaktadır. Dizinin dünyasında Koçari Köyü, Adil Koçari’nin ailesinin yaşadığı, dağlık alanlarla çevrili ve aile çatışmalarının merkezinde yer alan bir mekân olarak betimlenmiştir.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

Gerçek hayatta ise Koçari Köyü adını taşıyan bir yer yoktur. Dizi çekimleri sırasında Koçari Köyü sahneleri, ’un doğu ilçelerinde yer alan gerçek köylerde canlandırılmıştır. Yapım ekibi, otantik taş evlerin ve ormanlık vadilerin bulunduğu bölgeleri kullanarak bu hayali köyün atmosferini gerçeğe yakın biçimde yansıtmıştır.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

KOÇARİ KÖYÜ NEREDE, HANGİ İLDE VE İLÇEYE BAĞLI?

Koçari Köyü, senaryoda Karadeniz bölgesinde yer alan bir yerleşim olarak tasvir edilse de gerçekte böyle bir köy mevcut değildir. Ancak dizinin çekimleri, Trabzon ilinin doğu kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Koçari Köyü sahneleri için özellikle Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Köyü ve çevresindeki dağlık alanlar tercih edilmiştir.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

Sürmene’nin yaylaları, yoğun orman dokusu ve Karadeniz’e bakan vadileriyle dizinin atmosferine uygun doğal bir plato sunmuştur. Bu bölgelerde kurulan geçici setler, dizideki aile çatışmalarının yaşandığı sahnelere ev sahipliği yapmıştır. Koçari Köyü’nün görüntüleri, Trabzon’un doğal coğrafyasından alınan karelerle oluşturulmuştur.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

FURTUNA KÖYÜ NEREDE?

Furtuna Köyü de tıpkı Koçari Köyü gibi “Taşacak Bu Deniz” dizisi için özel olarak kurgulanmış hayali bir yerleşimdir. Dizide, Esme Furtuna karakterinin doğduğu ve köklerinin bulunduğu yer olarak öne çıkan bu köy, Karadeniz’in sisli yaylalarını ve taş evlerini yansıtan sahnelerle anlatılmaktadır.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

Gerçek çekimlerde ise Furtuna Köyü sahneleri Trabzon’un Araklı ilçesinde çekilmiştir. Araklı’nın Taşgeçit Köyü ve Konakönü Mahallesi gibi bölgeler, köyün doğa ve mimari dokusunu temsil eden alanlar olarak kullanılmıştır. Bu bölgelerdeki taş yollar, ahşap evler ve fırtınalı deniz manzaraları dizideki sahnelere doğal bir atmosfer kazandırmıştır.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

FURTUNA KÖYÜ NEREYE BAĞLI, GERÇEKTE VAR MI?

Furtuna Köyü, resmi olarak herhangi bir il ya da ilçeye bağlı değildir. Türkiye’de bu adla anılan bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Dizide ise köy, Karadeniz’in kıyısında, doğa ile iç içe bir bölge olarak tasarlanmıştır. “Furtuna” ismi, hem dizideki aile soyadını hem de Karadeniz’in fırtınalı yapısını simgelemektedir.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz’in farklı bölgelerinde çekilmektedir. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin ana çekim noktaları Trabzon ve Rize illeridir. Trabzon’da özellikle Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekimler yapılmıştır. Sahil şeritleri, taş evli köyler ve dağlık alanlar dizinin temel sahnelerine ev sahipliği yapmıştır.

Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

Rize’de ise Çamlıhemşin ve Fırtına Vadisi çevresi tercih edilmiştir. Bu bölgelerin doğal yapısı, yaylaları ve geleneksel mimarisi dizinin görsel bütünlüğüne katkı sağlamıştır.

