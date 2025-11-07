Furtuna Köyü ve Koçari Köyü nerede? Taşacak Bu Deniz'in meşhur 2 köyü hakkında bilinenler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in güçlü doğasını ve iki ailenin nesiller boyu süren mücadelesini anlatan bir dram dizisi olarak dikkat çekiyor. Yapımın merkezinde yer alan Furtuna ve Koçari köyleri, hikayeye yön veren iki önemli mekan olarak dizide yer alıyor.

KOÇARİ KÖYÜ GERÇEKTE VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan Koçari Köyü, senaryo gereği oluşturulmuş tamamen kurgusal bir yerleşimdir. Türkiye’de bu isimde resmi bir köy bulunmamaktadır. Dizinin dünyasında Koçari Köyü, Adil Koçari’nin ailesinin yaşadığı, dağlık alanlarla çevrili ve aile çatışmalarının merkezinde yer alan bir mekân olarak betimlenmiştir.

Gerçek hayatta ise Koçari Köyü adını taşıyan bir yer yoktur. Dizi çekimleri sırasında Koçari Köyü sahneleri, Trabzon’un doğu ilçelerinde yer alan gerçek köylerde canlandırılmıştır. Yapım ekibi, otantik taş evlerin ve ormanlık vadilerin bulunduğu bölgeleri kullanarak bu hayali köyün atmosferini gerçeğe yakın biçimde yansıtmıştır.

KOÇARİ KÖYÜ NEREDE, HANGİ İLDE VE İLÇEYE BAĞLI?

Koçari Köyü, senaryoda Karadeniz bölgesinde yer alan bir yerleşim olarak tasvir edilse de gerçekte böyle bir köy mevcut değildir. Ancak dizinin çekimleri, Trabzon ilinin doğu kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Koçari Köyü sahneleri için özellikle Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Köyü ve çevresindeki dağlık alanlar tercih edilmiştir.

Sürmene’nin yaylaları, yoğun orman dokusu ve Karadeniz’e bakan vadileriyle dizinin atmosferine uygun doğal bir plato sunmuştur. Bu bölgelerde kurulan geçici setler, dizideki aile çatışmalarının yaşandığı sahnelere ev sahipliği yapmıştır. Koçari Köyü’nün görüntüleri, Trabzon’un doğal coğrafyasından alınan karelerle oluşturulmuştur.

FURTUNA KÖYÜ NEREDE?

Furtuna Köyü de tıpkı Koçari Köyü gibi “Taşacak Bu Deniz” dizisi için özel olarak kurgulanmış hayali bir yerleşimdir. Dizide, Esme Furtuna karakterinin doğduğu ve köklerinin bulunduğu yer olarak öne çıkan bu köy, Karadeniz’in sisli yaylalarını ve taş evlerini yansıtan sahnelerle anlatılmaktadır.

Gerçek çekimlerde ise Furtuna Köyü sahneleri Trabzon’un Araklı ilçesinde çekilmiştir. Araklı’nın Taşgeçit Köyü ve Konakönü Mahallesi gibi bölgeler, köyün doğa ve mimari dokusunu temsil eden alanlar olarak kullanılmıştır. Bu bölgelerdeki taş yollar, ahşap evler ve fırtınalı deniz manzaraları dizideki sahnelere doğal bir atmosfer kazandırmıştır.

FURTUNA KÖYÜ NEREYE BAĞLI, GERÇEKTE VAR MI?

Furtuna Köyü, resmi olarak herhangi bir il ya da ilçeye bağlı değildir. Türkiye’de bu adla anılan bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Dizide ise köy, Karadeniz’in kıyısında, doğa ile iç içe bir bölge olarak tasarlanmıştır. “Furtuna” ismi, hem dizideki aile soyadını hem de Karadeniz’in fırtınalı yapısını simgelemektedir.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz’in farklı bölgelerinde çekilmektedir. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin ana çekim noktaları Trabzon ve Rize illeridir. Trabzon’da özellikle Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekimler yapılmıştır. Sahil şeritleri, taş evli köyler ve dağlık alanlar dizinin temel sahnelerine ev sahipliği yapmıştır.

Rize’de ise Çamlıhemşin ve Fırtına Vadisi çevresi tercih edilmiştir. Bu bölgelerin doğal yapısı, yaylaları ve geleneksel mimarisi dizinin görsel bütünlüğüne katkı sağlamıştır.