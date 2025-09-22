Menü Kapat
25°
 Erdem Avsar

Kopa Trophy kim aldı? Adaylar arasında Kenan Yıldız da vardı

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da adaylar içerisinde bulunduğu Avrupa'nın en değerli genç oyuncusu ödülü Kopa Trophy'i Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal kazandı.

Kopa Trophy kim aldı? Adaylar arasında Kenan Yıldız da vardı
dünyasında 2025 yılı için düzenlenen Ballon D'or ödül seremonisinde milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da adaylar arasında gösterildiği yılın en iyi genç futbolcusu için verilen Kopa Trophy'nin galibi duyuruldu.

Bu senenin Kopa Trophy sahibi Barcelona forması giyen oldu.

18 yaşındaki genç yetenek, bu ödülü üst üste 2. kez kazanan tarihteki ilk kişi unvanını elde etti.

Kopa Trophy kim aldı? Adaylar arasında Kenan Yıldız da vardı

KOPA TROPHY NEDİR?

Kopa Trophy, ismini 1958 Ballon d'Or kazananı ve Fransız futbolunun unutulmaz isimlerinden Raymond Kopa’dan alır.

France Football dergisi, genç oyuncuları onurlandırmak için bu ödülü tasarlamış ve Ballon d'Or töreninde özel bir kategori şeklinde sunmaya başlamıştır.

Kopa Trophy, 21 yaş altı futbolculara verilmektedir.

Bu ödül verilirken göz önünde bulundurulan kriterler ise şöyledir:

  • Oyuncunun yıl içerisindeki başarısı
  • Uluslararası organizasyonlardaki katkısı
  • Takımındaki rolü ve etkisi
  • Bireysel verileri.
