KPSS 60 puanla nereye girebilirim? 2025 KPSS 60 puan ile memur alımı!

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, 60 puan alan adayların kamuda atanma şansına ilişkin sorular gündeme geldi. Puanın atamalardaki karşılığı, adayların tercih edeceği kurumlara ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.

KPSS 60 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM 2025?

KPSS Lisans düzeyinde 60 puan, merkezi yerleştirmelerde en düşük baraj puanı olarak kabul ediliyor. Bu puanla tercih yapılabiliyor olsa da yüksek rekabet nedeniyle büyük şehirlerdeki kadrolara yerleşmek oldukça zor. 60 puan bandındaki adaylar genellikle Doğu Anadolu veya küçük ilçe kadrolarında yer bulabiliyor. ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) verilerine göre, 2024 yılı atamalarında 60-62 puan aralığında yerleşmelerin sınırlı sayıda olduğu görüldü. Bu puan aralığında yer alan adayların daha çok teknik veya destek hizmeti kadrolarına atandığı tespit edildi.

2025 KPSS’de benzer bir tablo bekleniyor. DSİ (Devlet Su İşleri), TCDD (Devlet Demiryolları), Tapu Kadastro, Orman İşletme Müdürlükleri ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda düşük puanlı atamaların gerçekleştiği görülüyor. Özellikle tekniker, teknisyen, veri hazırlama kontrol işletmeni ve düz memur pozisyonlarında 60 puanla atama şansı mümkün olabiliyor. Bu tür kadrolarda kontenjan sayısı ve tercih edilen bölgenin azlığı, yerleşme olasılığını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

KPSS 60 PUANLA NE OLUNUR?

60 puan, memur olma yolunda barajı aşmak anlamına geliyor. Bu puanla B Grubu kadrolar için tercih yapılabiliyor ancak A Grubu kadrolar (uzman, müfettiş, denetçi gibi) için yetersiz kalabiliyor. A Grubu kadrolar genellikle 85 ve üzeri puan isteyen pozisyonlardır. Buna karşın 60 puan alan bir aday, düz memurluk veya teknik personel pozisyonları için tercih yapma hakkına sahip oluyor.

Özellikle mühendislik, sağlık veya teknik alan mezunları, kendi branşlarında açılan özel kadrolarda bu puanla avantaj sağlayabiliyor. Örneğin sağlık teknikerliği, laborantlık, röntgen teknikerliği veya denizcilik sörvey mühendisliği gibi alanlarda 60 puanla atama örneklerine rastlanabiliyor. Ancak kontenjan sayısının sınırlı olması nedeniyle, tercih yapılacak kurum ve bölgenin dikkatli seçilmesi büyük önem taşıyor.

KPSS 60 PUANLA MEMUR ALIMI 2025

2025 yılında yapılacak merkezi atamalarda, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/1 (Temmuz) ve KPSS-2025/2 (Aralık) tercih kılavuzları belirleyici olacak. Bu kılavuzlarda, her kurumun kadro sayısı, taban puanı ve başvuru şartları detaylı şekilde yer alacak. 2025 yılında 10.000’in üzerinde lisans mezunu kadrosu açılması bekleniyor. Bu kapsamda düşük puanlı adaylar için bazı fırsatlar doğabilir.

Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, 60 puanla yerleşme oranlarının büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu illerinde gerçekleşiyor. Büyük şehirlerdeki memuriyet kadroları için genellikle 70 ve üzeri puan gerekiyor. Adayların, tercih döneminde ÖSYM’nin resmi sitesinde yayımlanacak tercih kılavuzlarını yakından takip etmeleri ve önceki yılların taban puanlarını incelemeleri öneriliyor.