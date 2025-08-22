Menü Kapat
Küçükçekmece su kesintisi ne zaman sona erecek? 22 Ağustos İstanbul su kesintileri

22 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. İSKİ tarafından Küçükçekmece'de suların ne zaman geleceği açıklandı.

Küçükçekmece su kesintisi ne zaman sona erecek? 22 Ağustos İstanbul su kesintileri
Bugün 'un ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yapılan açıklamaya göre içme suyu hatlarında meydana gelen sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

Arızayı gidermek için ekiplerin bölgede olduğu ve çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Vatandaşlar tarafından İstanbul Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Küçükçekmece su kesintisi ne zaman sona erecek? 22 Ağustos İstanbul su kesintileri

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ 22 AĞUSTOS

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre arızadan etkilenen mahalleler şöyle:

"Beşyol Mahallesi, Cennet Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Sultan Murat Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Yeşilova Mahallesi."

Küçükçekmece su kesintisi ne zaman sona erecek? 22 Ağustos İstanbul su kesintileri

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Küçükçekmece'ye bağlı birçok mahallede yaşanan su kesintisinin saat 19.30 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.

İSKİ tarafından su kesintisiyle ilgili yapılan açıklamada "Çalışmanın tahmini olarak 22/08/2025 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

