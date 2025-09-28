Kütahya deprem bölgesi mi? 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya'da bugün saat 12.59 sıralarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 8.46 km derinliğinde Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli oldu.

Sarsıntı İstanbul, Eskişehir, Bursa ve Bolu gibi birçok çevre ilden hissedildi. Vatandaşlar tarafından Kütahya deprem bölgesi mi olduğu merak ediliyor.

KÜTAHYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kütahya, Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında kalan illerimiz arasında yer alıyor. Diri fay hatlarıyla çevrili olan ilin Simav, Gediz ve Emet gibi ilçeleri aktif fay zonlarının üzerinde bulunuyor. Bu bölgelerde geçmişte büyük depremler yaşanmış, özellikle Simav Fay Hattı, Gediz Fayı ve Emet-Gediz Fayı bölgedeki en kritik fay hatları arasında bulunuyor.

KÜTAHYA'DA FAY HATTI GEÇİYOR MU?

AFAD tarafından yayımlanan Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alan bilgilere göre Kütahya il sınırları içerisinde tanımlanmış 16 adet diri fay bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi Holosen fayı, 5 tanesi Kuvaterner fayı, 1 tanesi ise yüzey kırığı olarak tanımlanmıştır.

Bu fayların uzunlukları 6 km ile 56 km arasında değişmektedir. Bu fayların üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüğünün ise 7.1 olduğu öngörülüyor.