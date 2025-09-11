KYK tip fiyatları 2025! Tip 1,2,3,4,5,6 yurt oda özellikleri ve farkları

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sonuçları sonrasında üniversite kazananlar belli oldu. Bugün açıklanan KYK yurt sonuçlarıyla beraber KYK yurt oda tip ücretleri de merak edildi.

KYK TİP FİYATLARI 2025 GÜNCEL

1. tip için 750 TL, 2. tip için 850 TL, 3. tip için 850 TL, 4. tip için 1.050 TL, 5. tip için 1.150 TL, 6. tip için 1.250 TL, KKTC için ise 1.125 TL ücret alınırken bugün yurt sonuçları da açıklandı. Adaylar hangi tip odada kalacağını sonuçlar aracılığıyla öğrendi.

KYK TİP 1,2,3,4,5,6 ODA FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

Toplamda 6 oda seçeneği bulunurken 1 ve 2. tip odalarda genelde 6 öğrenci kalıyor. Akşam ve sabah yemekleri verilirken 3. ve 4. tip odalarda büyüklüğe bağlı olarak 2 veya 4 kişi kalınıyor. Buzdolabı, çalışma masası bulunuyor.

5 ve 6. tip odaların fiyatları ise en yüksek olurken genelde 1-3 kişi aralığında kalınıyor.

