TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar?

KYK yurt başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Ayrıca KYK ilk kayıt ücreti ne kadar olduğu da merak ediliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 10:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları 6 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin bekleyişi başladı.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak üniversitelerin genel olarak eylül ayının sonlarına doğru açılmasından dolayı KYK başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvurularının sona ermesinin ardından sonuçlar 10 gün sonra açıklanmıştı. KYK başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEDİR?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarında, kayıt hakkı elde eden öğrencilerin ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İlk kayıt ücretini yatırmayan öğrencilerin yurt hakları geçersiz sayılıyor.

İlk kayıt ücreti ise yurttan yurda değişiklik gösteriyor. Bir defaya mahsus verilen bu ücret depozito yerine geçiyor. Öğrencinin yurttan kaydı silindiğinde ise tekrardan iade ediliyor.

ETİKETLER
#öğrenci
#üniversite
#kyk
#Yurt Başvurusu
#Yurt Sonuçları
#Aktüel
