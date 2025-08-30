Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

KYK yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak etmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları
Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrencilerin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt arayışı başladı. Öğrencilerin hem imkanları hem de uygun fiyatlı olması açısından bir numaralı tercihi olan KYK yurtlarının başvuru tarihi gündeme geldi.

Öğrenciler tarafından KYK yurt başvurularının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025-2026?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK yurt ve burs başvuruları genel olarak YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta sonra başlıyor. Bu yıl YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklandığı için KYK yurt başvurularının 2025 Eylül ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları

KYK YURTLARI AYLIK NE KADAR 2025-2026?

KYK yurtlarının ne kadar olacağıyla ilgili de henüz bir duyuru yapılmadı. Burs başvurularının başlamasının ardından yurt ücretlerinin de açıklanması bekleniyor.

KYK yurtlarının fiyatları ise değişiklik gösteriyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin aylık olarak ödediği ücretler şu şekilde:

  1. Tip KYK Yurdu: 517 TL
  2. Tip KYK Yurdu: 607,50 TL
  3. Tip KYK Yurdu: 607,50 TL
  4. Tip KYK Yurdu: 720 TL
  5. Tip KYK Yurdu: 765 TL
  6. Tip KYK Yurdu: 855 TL
#kyk burs
#kyk yurtları
#Kyk Başvuruları
#Üniversite Yurtları
#Yurt Fiyatları
#Aktüel
TGRT Haber
