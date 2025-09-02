Menü Kapat
31°
KYK yurt kayıt yenileme var mı? KYK yurdunda kalanlar tekrar başvuracak mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından halihazırda KYK yurtlarında kalan öğrenciler tekrar başvurup, başvurmayacaklarını araştırmaya başladı. Öğrenciler tarafından KYK yurt kayıt yenileme var mı merak ediliyor.

KYK yurt kayıt yenileme var mı? KYK yurdunda kalanlar tekrar başvuracak mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yurt başvurularının başladığı duyuruldu. Başvuruların başlamasının ardından geçtiğimiz senelerde yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler tarafından KYK yurt kayıt yenileme var mı sorusunu araştırmaya başladı.

KYK yurt kayıt yenileme var mı? KYK yurdunda kalanlar tekrar başvuracak mı?

KYK YURT KAYIT YENİLEME VAR MI?

KYK yurtlarında kayıt yenileme bulunmuyor. Yani halihazırda KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kayıt yenileme yapmaları gerekmiyor. İlk başvuruda kabul edilen öğrenciler eğitim dönemleri boyunca KYK yurtlarında kalabiliyorlar.

öğrencileri 2 yıl, lisans öğrencileri ise 4 yıl boyunca KYK yurtlarını kullanabiliyor.

KYK yurt kayıt yenileme var mı? KYK yurdunda kalanlar tekrar başvuracak mı?

KYK YURDUNDA KALANLAR TEKRAR BAŞVURACAK MI?

KYK yurdunda kalan öğrencilerin eğitimleri devam ediyorsa herhangi bir başvuru yapmalarına gerek duyulmuyor. Öğrencilerin okulu uzasa bile yönetmeliğe göre istemeleri durumunda bir yıl daha KYK yurtlarında kalabiliyorlar.

KYK yurt kayıt yenileme var mı? KYK yurdunda kalanlar tekrar başvuracak mı?

KYK YURT FİYATLARI NE KADAR OLDU 2025?

GSB tarafından henüz 2025 KYK yurt ücretleri açıklanmadı. İlerleyen günlerde KYK yurt ücretlerinin duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl oda tiplerine göre alınan ücretler şöyle:

  • Tip 1: 345 TL
  • Tip 2: 405 TL
  • Tip 3: 480 TL
  • Tip 5: 510 TL
  • Tip 6: 570 TL
