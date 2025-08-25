Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular başlıyor

KYK yurtları başvuru ve açılış tarihleri üniversiteye yeni kayıt olacak adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde kayıt süreci ve KYK yurt başvuruları yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilen devlet yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İşte KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 22:33

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Yurt başvuruları ile birlikte ve destekleri de öğrencilerin takip ettiği süreçler arasında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

yurt ve burs başvuruları her yıl ayrı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Öncelikle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yurt başvuruları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için henüz resmi takvimi yayımlamadı. Ancak başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci işletiliyor ve öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan ediliyor.

Burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversiteler açıldıktan sonra, yani Ekim ayında başlıyor. Başvuru yapan öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu şekilde yatırılıyor. Özellikle şehir dışından taşınacak adaylar için yurt süreci öncelikli olarak tamamlanıyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR 2025-2026?

KYK yurtları yıl boyunca açık kalabiliyor ancak yeni akademik yıl için yeni öğrencilerin girişi belirli bir takvime göre yapılıyor. Yurt giriş tarihleri üniversitelerin akademik takvimleri ile uyumlu şekilde düzenleniyor. Öğrenciler yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra kayıtlarını yaptırıyor ve ücret ödemelerini tamamladıktan sonra yurda giriş yapabiliyor. Yurtların açılış tarihi, genellikle üniversitelerde derslerin başlamasından 1-2 hafta önceye denk geliyor.

2025-2026 akademik yılı için resmi giriş tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıla bakıldığında yurtların 16 Eylül 2024’te açıldığı, bazı üniversitelerde dersleri erken başlayan öğrenciler için ise 13 Eylül’den itibaren girişlere izin verildiği biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Öğrenciler kayıtlarını tamamladıktan sonra belirtilen tarihlerde yurda taşınabilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin açıklanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor. Şifre sahibi olmayan adaylar, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek şifre alabiliyor. Ayrıca internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabiliyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek sonuçlar açıklanıyor. Yerleşen öğrenciler yurda giriş için kayıt işlemlerini yapıyor, depozito ve ilk kayıt ücretini yatırıyor. Yurtta kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti sunuluyor.

