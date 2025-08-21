Laussane Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Mücadele bu akşam saat 21.15’te başlayacak.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Lausanne ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, bu platformlar üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. S Sport kullanıcıları mücadeleyi şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacak.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Futbolseverler, Lausanne-Beşiktaş mücadelesini telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon üzerinden takip edebilecek. S Sport ve S Sport Plus kullanıcıları karşılaşmayı kesintisiz şekilde izleyebilecek.

Platform üzerinden erişim sağlayan taraftarlar, canlı yayın seçeneğiyle karşılaşmayı istedikleri cihazdan takip etme imkanına sahip olacaklar. Bu sayede hem evden hem de mobil ortamda Lausanne Beşiktaş maçı izlenebilecek.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Lausanne Sport sahaya Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene ve Diakite ilk 11’iyle çıkıyor.

Beşiktaş ise sahaya Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Abraham ilk 11’iyle çıkıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak rövanş öncesinde güçlü bir skor almak istiyor.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan La Tuiliere Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.15’te başlayacak. Maçta Norveç Futbol Federasyonundan Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE'YE YENİLİRSE, ELENİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elenerek yoluna Konferans Ligi’nde devam etmişti. Eğer siyah-beyazlılar Lausanne karşısında turu geçemezse, Avrupa kupalarına veda etmiş olacak. Bu durumda Beşiktaş’ın Avrupa serüveni erken sona erecek.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE'Yİ YENERSE, ELERSE NE OLUR?

Beşiktaş, Lausanne karşısında turu geçtiği takdirde UEFA Konferans Ligi grup aşamasına adını yazdıracak. Siyah-beyazlılar, St. Patrick’s karşısında olduğu gibi iki maçta da üstünlük kurarak yoluna devam etmek istiyor.