 Sumru Tarhan

LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB LGS 1. nakil başvuru sonuçları yarın açıklanıyor. 2025 takvimine göre nakil başvuru sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanırken ardından 2. nakil başvuruları başlayacak.

07.08.2025
Her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişi sınavına katıldı. Adayların heyecanla beklediği 4 Ağustos itibarıyla erişime açıldı ve nakil başvuruları başladı.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

sınavına katılan milyonlarca öğrencinin gündeminde 1. nakil başvuru sonuçları yer alıyor. 4 -6 Ağustos aralığında başvurular alınırken sonuçlar yarın açıklanacak. Yapılan son duyuruya göre şu an için sonuçların açıklanacağı saat belli olmazken erken saatlerde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda sabah 09.00 - 10.00 civarında sonuçları açıklanmıştı.

LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başvuru sonuçları yarın açıklanıyorBaşvuru sonuçları yarın açıklanıyor

LGS NAKİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar açıklanıyor

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başvuru sonuçları yarın açıklanıyorBaşvuru sonuçları yarın açıklanıyor

8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları

