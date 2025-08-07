LGS 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başvuru sonuçları yarın açıklanıyorBaşvuru sonuçları yarın açıklanıyor

Her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişi LGS sınavına katıldı. Adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları 4 Ağustos itibarıyla erişime açıldı ve nakil başvuruları başladı.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılan milyonlarca öğrencinin gündeminde 1. nakil başvuru sonuçları yer alıyor. 4 -6 Ağustos aralığında başvurular alınırken sonuçlar yarın açıklanacak. Yapılan son duyuruya göre şu an için sonuçların açıklanacağı saat belli olmazken erken saatlerde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda sabah 09.00 - 10.00 civarında sonuçları açıklanmıştı.

LGS NAKİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar açıklanıyor

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları