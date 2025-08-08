LGS nakil sonuçları nereden bakılır? MEB 1. nakil başvuru sonuç ekranı bugün açılacak

15 Haziran'da uygulanan LGS sınavında sonuç sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 1. nakil başvurularına çevrildi. Yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapan adaylar başvuru sonuçlarının bakılacağı yeri araştırmaya başladı.

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanırken nakil başvuruları da aynı gün başladı. Binlerce aday sistem üzerinden nakil başvuru işlemlerini tamamladı. LGS 1. nakil başvuru sonuçları MEB resmi internet sitesinden erişime açılacak. Adaylar "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Yerleştirmeye esasa 2. nakil başvuruları 8 Ağustos itibarıyla başlayacak. Adaylar bugün itibarıyla LGS 2. nakil başvurularını yapabilirken süreç 12 Ağustos'a kadar devam edecek. MEB 2025 takvimine göre sonuç 14 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS NAKİL SÜRECİ TARİHLERİ

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları