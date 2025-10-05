Lise 2 yıla mı düşüyor? Zorunlu eğitim süresi için Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Özellikle liselerde uygulanan 4 senelik zorunlu eğitimin "2+2" veya "3+1" şeklinde esnek modellere çevrilmesi yönündeki teklifler, eğitim çevrelerinde geniş yansıma buldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut 4+4+4 sisteminde bir değişiklik çalışmasının raporunu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na sunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

LİSE 2 YIL MI OLACAK?

2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve kamuoyunda sıkça tartışılan 4+4+4 zorunlu eğitim modeli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı “revizyon” ile büyük bir dönüşümün eşiğinde.

Liselerin 4 senelik mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı biçiminde yeniden yapılandırılması düşüncesi, eğitimde öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Bakan Tekin de bu kapsamda dünya genelinde öğrenim sürelerinin kısalmaya başladığına vurgu yaptı.

Bakan Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikte şu sözleri kullandı:

“Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var.”