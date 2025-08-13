Liseler ne zaman açılıyor 2025? Okullarda ilk zilin çalmasına sayılı günler kaldı

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 20 Haziran 2025 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline girdi.

Yaz tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler 2025 Ağustos ayının gelmesiyle birlikte dikkatlerini okulların açılacağı tarihe çevirdi. Öğrenciler tarafından liseler ne zaman açıldığı merak ediliyor.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre liseler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İlk dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sömestr tatilinin ardından öğrenciler ikinci döneme ise 12 Şubat tarihinde başlayacaklar. 16-20 Mart 2026 tarihlerinde ikinci dönem ara tatili gerçekleştirecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk zil 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla okulların açılmasına 26 gün kaldı.