Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Liseler ne zaman açılıyor 2025? Okullarda ilk zilin çalmasına sayılı günler kaldı

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı da netlik kazanmıştı. Ağustos ayına girmemizle birlikte öğrenciler tarafından liseler ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liseler ne zaman açılıyor 2025? Okullarda ilk zilin çalmasına sayılı günler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 12:02

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 20 Haziran 2025 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline girdi.

Yaz tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler 2025 Ağustos ayının gelmesiyle birlikte dikkatlerini okulların açılacağı tarihe çevirdi. Öğrenciler tarafından liseler ne zaman açıldığı merak ediliyor.

Liseler ne zaman açılıyor 2025? Okullarda ilk zilin çalmasına sayılı günler kaldı

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

(MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı takviminde yer alan bilgilere göre liseler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak.

2025-2026 öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İlk dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sömestr tatilinin ardından öğrenciler ikinci döneme ise 12 Şubat tarihinde başlayacaklar. 16-20 Mart 2026 tarihlerinde ikinci dönem ara tatili gerçekleştirecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Liseler ne zaman açılıyor 2025? Okullarda ilk zilin çalmasına sayılı günler kaldı

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk zil 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla okulların açılmasına 26 gün kaldı.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#okullar
#yaz tatili
#liselere geçiş sistemi
#mezuniyet
#öğretim
#Eğitim
#8_eylul_1999
#Eğitim Takvimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.