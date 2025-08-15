Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Liverpool Bournemouth maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Premier Lig'de yeni sezon başlıyor

Premier Lig'in 2025-2026 sezonu bugün oynanacak olan Liverpool - Bournemouth maçı ile başlıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Liverpool - Bournemouth maçının hangi kanalda, nereden izleneceği duyuruldu. Karşılaşmanın maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Liverpool Bournemouth maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Premier Lig'de yeni sezon başlıyor
İngiltere 'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu bugün kendi evinde ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından Premier Lig'de yeni sezon resmen başlamış olacak.

Liverpool geçtiğimiz sezon en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyon olmuştu. Bournemouth ise oynadığı 38 maçın, 15'inde galibiyet, 11'inde beraberlik ve 12'sinde mağlubiyet alarak ligi 9. sırada tamamlamıştı.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Liverpool - Bournemouth maçının hangi kanalda, nereden izleneceği belli oldu.

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Bournemouth maçı açıklanan bilgilere göre 3 ekranlarından yayınlanacak.

İngiltere Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

LİVERPOOL BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LİVERPOOL BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk karşılaşması kapsamında oynanacak olan Liverpool - Bournemouth maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Liverpool - Bournemouth karşılaşmasının maç kadrosu açıklandı. Liverpool'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bournemouth'da ise Enes Ünal dahil olmak üzere 3 futbolcu sakatlıktan dolayı forma giyemeyecek.

İki takımda da sakatlığı olan futbolcular şöyle:

Liverpool:

  • Conor Bradley
  • Joe Gomez
  • Stefan Bajcetic
  • Freddie Woodman
  • Rhys Williams

Bournemouth:

  • Enes Ünal
  • Lewis Cook
  • Ryna Christie
Liverpool - Borunemouth karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool - Borunemouth karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Bournemouth: Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson

