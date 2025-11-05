Liverpool Real Madrid maç sonucu kaç kaç? Liverpool ikinci yarıda işi bitirdi

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi’nin 4. turunda İngiliz devi Liverpool ile İspanyol temsilcisi Real Madrid kozlarını paylaştı.
Liverpool, 61. dakikada Alexis Mac Allister’ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Arka arkaya ikinci zaferini elde eden Liverpool, rakibinin 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
İngiliz takımı bu sonuçla puanını 9’a yükseltti. Real Madrid ise 9 puanda sabit kaldı.
Real Madrid’de milli oyuncumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 81 dakika görev yaptı.