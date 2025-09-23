Liverpool Southampton maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu

İngiltere Lig Kupası'nın 3. tur maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün karşılaşmalar kapsamında son Premier Lig şampiyonu Liverpool, Southampton ile karşı karşıya gelecek.

Southampton, 2. turda Norwicht City'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Liverpool ise doğrudan kupaya 3. turdan katılmaya hak kazanmıştı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Liverpool - Southampton maçının neredne izleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

LİVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Southampton maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar takımların sosyal medya hesapları aracılığıyla takip edebilecekler.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre kritik kupa maçını hakem Thomas Bramall yönetecek.

LİVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası'nın 3. tur maçları kapsamında oynanacak olan Liverpool - Southampton maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım bir sonraki tura yükselecek.

LİVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi ekip Liverpool'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Curtis Jones, Stefan Bajcetic ve Rhys Williams mücadelede forma giyemeyecek.

Southampton'da ise sol bek oyuncusu Welington karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almayacak.

Liverpool - Southampton maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak

Southampton: McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer