TGRT Haber
13°
 Hüseyin Bahcivan

LOL yeni sezon ne zaman? 2026'nın 1. sezonuyla ilgili bilgiler paylaşıldı

League of Legends'e (LOL) 2026 yılında yapılacak olan değişiklikler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2026 yılında oyunda köklü oynanış değişiklikleri yapılacak. Oyuncular tarafından LOL yeni sezon ne zaman geleceği ise araştırılmaya başlandı.

Riot Games tarafından geliştirilen popüler MOBA oyunu League of Legends'e (LOL) büyük bir güncelleme geliyor. 2026 sezonuyla birlikte gelecek olan güncellemeyle birlikte artık oyunda harita ve hedefler değişiyor.

Yeni değişikliklerin açıklanmasının ardından oyuncular tarafından LOL yeni sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN GELECEK 2026?

Riot Games tarafından League of Legends'in resmi YouTube adresinden yeni bir video yayımlandı. Videoda yer alan bilgilere göre LOL yeni sezon 2026 Ocak ayında gelecek.

Tam tarih hakkında ise Riot Games tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni sezon güncellemelerinin genellikle ocak ayının ilk çarşambası yayınlanması nedeniyle, güncellemenin 7 Ocak 2026'da oyuna gelmesi tahmin ediliyor.

Oyunun test sürümü olan LOL PBE'ye ise yeni güncellemeler 1 Aralık 2025 Pazartesi günü eklendi. Oyuncular oyunun test sürümü olan PBE'ye giriş yaparak yeni güncellemeleri test edebilecekler.

