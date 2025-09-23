Menü Kapat
26°
 Sumru Tarhan

Mabel Matiz'in hangi şarkısı yasaklandı, neden?

Mabel Matiz'in hangi şarkısı yasaklandı sorusu gündemde. Şarkıcı Mabel Matiz'in bir şarkısının sözleri nedeniyle soruşturma başlatılırken Matiz, ifade vermek üzere adliyeye gitmişti. Sanatçı Fatih Karaca'nın şarkısındaki sözlerde "müstehcenlik" olduğu iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı.

23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 10:13

'in bir şarkısındaki sözler nedeniyle müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’müstehcenlik’ suçundan başlatılmıştı.

MABEL MATİZ'İN HANGİ ŞARKISI YASAKLANDI, NEDEN?

Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca'nın "Perperişan" isimli şarkısı sözlerinde "müstehcenlik" ollması nedeniyle yasaklandı. Şarkı sonrasında İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığa ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Matiz'in Perpeşiran isimli şarkısı yasaklandı.

MABEL MATİZ'İN ŞARKISI NEDEN YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer alırken ’Perperişan’ isimli şarkısının sözlerine ilişkin ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısı hakkında erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu. Süreçte gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

