Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı'nın müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasının ardından ünlü sanatçının hayranları Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 15:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'in "Perperişan" isimli şarkısına talebinde bulunulmuştu. 18 Eylül 2025 tarihinde şarkıya erişim engeli getirilmişti.

Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençliğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Erişim engelinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz'e başlatıldığı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

MABEL MATİZ GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Perperişan" şarkısı nedeniyle "müstehcenlik" suçu iddiasıyla Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı bugün ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz gerçek adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Mersin'de geçiren Mabel Matiz, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu. İlk müzik çalışmalarına üniversite yıllarında başlayan Mabel Matiz, mezun olduktan sonra bir süre diş hekimliği yapmıştır.

Daha sonrasında diş hekimliğini tamamen bırakarak müziğe yönelen Mabel Matiz, 2013 yılında yayınlandığı Yaşım Çocuk adlı albümüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

ETİKETLER
#erişim engeli
#soruşturma
#mabel matiz
#Perperişan
#Müstehcenlik
#Müziği
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.