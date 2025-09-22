Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Mabel Matiz'in "Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli talebinde bulunulmuştu. 18 Eylül 2025 tarihinde şarkıya erişim engeli getirilmişti.

Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençliğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Erişim engelinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz'e soruşturma başlatıldığı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Mabel Matiz gözaltına mı alındı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

MABEL MATİZ GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Perperişan" şarkısı nedeniyle "müstehcenlik" suçu iddiasıyla Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı bugün ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz gerçek adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Mersin'de geçiren Mabel Matiz, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu. İlk müzik çalışmalarına üniversite yıllarında başlayan Mabel Matiz, mezun olduktan sonra bir süre diş hekimliği yapmıştır.

Daha sonrasında diş hekimliğini tamamen bırakarak müziğe yönelen Mabel Matiz, 2013 yılında yayınlandığı Yaşım Çocuk adlı albümüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.