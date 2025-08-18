Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Malatya orman yangını son dakika nerede çıktı? Ekipler bölgede çalışıyor

Bugün Malatya'da meydana gelen kırsaldaki orman yangını rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken vatandaşların ihbarı sonucu ekipler bölgeye sevk edildi. Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında başlayan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 13:59

18 Ağustos Pazartesi günü 'da başlayan endişeli anlar yaşamaya neden oldu. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içerisinde büyürken ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına başladı.

MALATYA ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Bugün öğle saatlerinde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yangın çıktı. Yalınca mevkiinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken olay yerine ekipler sevk edildi. Öğle saatlerinde kırsalda başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali olduğu öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

MALATYA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

18 Ağustos günü öğle saatlerinde Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla beraber geniş alana yayıldı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucunda ekipler bölgeye sevk edildi. Yayılma riski olan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

