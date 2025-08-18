Malatya orman yangını son dakika nerede çıktı? Ekipler bölgede çalışıyor

18 Ağustos Pazartesi günü Malatya'da başlayan orman yangını endişeli anlar yaşamaya neden oldu. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içerisinde büyürken ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına başladı.

Bugün öğle saatlerinde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yangın çıktı. Yalınca mevkiinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken olay yerine ekipler sevk edildi. Öğle saatlerinde kırsalda başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali olduğu öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

