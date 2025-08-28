Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Galatasaray’ın rakipleri ve oynayacağı karşılaşmalar belli oldu.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşamasında Galatasaray’ın Manchester City ile karşılaşacağı maçın kesin tarihi henüz açıklanmadı. UEFA, tüm karşılaşmaların programını en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşacak. Maç tarihleri takvimi ise UEFA tarafından belirlenen resmi fikstür kapsamında duyurulacak.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadeleler 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacak. Grup aşaması 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu tarihler arasında Galatasaray’ın sekiz farklı rakibiyle oynayacağı maçların tam programı UEFA tarafından duyurulacak.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI NEREDE, DEPLASMANDA MI OYNANACAK?

Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele İngiltere’nin Manchester kentinde oynanacak. Manchester City, Galatasaray’ı kendi evinde ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki diğer rakipler arasında ise Galatasaray’ın sahasında ve deplasmanda karşılaşacağı takımlar yer alıyor. Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Union SG ile İstanbul’da oynanacak maçların yanı sıra, Frankfurt, Ajax ve Monaco karşılaşmaları da deplasmanda yapılacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura çekiminde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco ile eşleşti. Bu sekiz takım ile oynanacak maçların ardından Galatasaray, lig aşamasındaki sıralamasına göre bir üst tura yükselecek.