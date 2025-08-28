Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Manchester City Galatasaray maçının tarihi merakla bekleniyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Galatasaray’ın rakipleri arasında Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco yer aldı. Manchester City ile oynanacak karşılaşma İngiltere’de oynanacak ve kesin maç tarihi UEFA’nın açıklayacağı fikstürle netleşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 20:12

’nde 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi tamamlandı. ’ın rakipleri ve oynayacağı karşılaşmalar belli oldu.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA ’nde 2025-2026 sezonu lig aşamasında Galatasaray’ın ile karşılaşacağı maçın kesin tarihi henüz açıklanmadı. UEFA, tüm karşılaşmaların programını en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşacak. Maç tarihleri takvimi ise UEFA tarafından belirlenen resmi fikstür kapsamında duyurulacak.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadeleler 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacak. Grup aşaması 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu tarihler arasında Galatasaray’ın sekiz farklı rakibiyle oynayacağı maçların tam programı UEFA tarafından duyurulacak.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI NEREDE, DEPLASMANDA MI OYNANACAK?

Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele İngiltere’nin Manchester kentinde oynanacak. Manchester City, Galatasaray’ı kendi evinde ağırlayacak.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki diğer rakipler arasında ise Galatasaray’ın sahasında ve deplasmanda karşılaşacağı takımlar yer alıyor. , , Bodo/Glimt, Union SG ile İstanbul’da oynanacak maçların yanı sıra, Frankfurt, Ajax ve Monaco karşılaşmaları da deplasmanda yapılacak.

Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura çekiminde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco ile eşleşti. Bu sekiz takım ile oynanacak maçların ardından Galatasaray, lig aşamasındaki sıralamasına göre bir üst tura yükselecek.

ETİKETLER
#manchester city
#manchester city
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atletico madrid
#liverpool
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.