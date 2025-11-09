Menü Kapat
Manchester City Liverpool maç sonucu kaç kaç? Liverpool darmadağın

Manchester City, Premier Lig’in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Liverpool’u 3-0 yenilgiye uğratt.

’in 11. haftasında ile , Etihad Stadı’nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekipte mücadelenin 13. dakikasında penaltı atışından yararlanamazken, 29. dakikada takımını 1-0 üstün duruma getirdi.

Manchester temsilcisi, karşılaşmanın 45+3. dakikasında Nicolas Gonzalez’in attığı golle devreyi 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarının 63. dakikasında Jeremy Doku’nun fileleri havalandırmasıyla farkı 3’e çıkaran Manchester City, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-0’lık net skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde arka arkaya 2, genel toplamda 7. galibiyetini alan Manchester puanını 22’ye yükseltti ve lider Arsenal’ı takibini sürdürdü.

Liverpool ise ligdeki 5. mağlubiyetini yaşayarak 18 puanla 8. sırada yer aldı.

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Premier Lig’deki 14. golünü kaydederek gol krallığı yarışındaki liderliğini korudu.

Manchester ekibinin teknik direktörü , bu karşılaşmayla birlikte menajerlik kariyerindeki 1000. maçına çıkmış oldu.

