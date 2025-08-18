Manisa'da deprem bekleniyor mu? Artçılar devam ederken gözler Manisa deprem riskinde

Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında diğer fay hatları da gündeme yerleşti. Vatandaşın korku dolu günler yaşaması nedeniyle uzmanlar sık sık açıklamalarda bulunuyor. Deprem Bilimci Serkan İçelli, Manisa ve Muğla'daki fay hatları konusunda açıklamada bulunmuştu.

MANİSA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken artçılar günden güne artıyor. Uzmanlar artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtirken Manisa'nın deprem riski hakkında da konuşmalar yapılıyor. Deprem Bilimci Serkan İçelli, "Gelenbe Fayı ile Simav Fay Zonu arasındaki kırıklarda şu an için herhangi bir tehdit görmüyoruz. Ancak biraz daha güneye, Manisa’ya doğru indiğimizde artçı yoğunlaşması olduğu görülüyor. Bu da, Manisa Fayı üzerinde şu anda bir deprem kümesi olmamasının, yakın zamanda kriz yaşanmayacağı anlamına gelmediğini gösteriyor." sözleri ile Manisa'da deprem riskine dikkat çekti.

Serkanİçelli, Balıkesir depremi sonrası yaptığı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Şu an odaklanmamız gereken, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil, depremin mutlaka olacağı gerçeğidir. Bu depremler olacak. Bu son deprem öyle bir ilgi oluşturdu ki merkez İzmir’e 120 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, İzmir’de zemin şartlarından dolayı büyük şekilde hissedildi. Bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde ise daha az hissedildi. Deprem dalgası öyle bir şey ki, sert zemin gördüğünde olduğu gibi geçip gidiyor. Ama yumuşak zemin gördüğünde, radar gören şoför gibi yavaşlıyor. Yavaşlayınca da orada daha fazla zaman geçiriyor, binayı daha çok sallıyor ve hasara sebep oluyor. Balıkesir depremi, çevresindeki fayları da etkiledi, ancak bu fayların üzerinde şu anda bir sismik aktivite görmüyoruz. Görürsek zaten gerekli uyarıları yaparız"

MANİSA'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

