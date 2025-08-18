Menü Kapat
29°
Manisa'da deprem bekleniyor mu? Artçılar devam ederken gözler Manisa deprem riskinde

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan deprem çevre illerden de hissedilmişti. Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, Balıkesir depremini yaklaşık 10 gün önce uyarmıştı. İçelli'nin açıklamaları sonrasında Manisa'da büyük deprem olur mu soruları da arttı.

Manisa'da deprem bekleniyor mu? Artçılar devam ederken gözler Manisa deprem riskinde
'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sonrasında diğer fay hatları da gündeme yerleşti. Vatandaşın korku dolu günler yaşaması nedeniyle uzmanlar sık sık açıklamalarda bulunuyor. Deprem Bilimci Serkan İçelli, ve Muğla'daki fay hatları konusunda açıklamada bulunmuştu.

MANİSA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken artçılar günden güne artıyor. Uzmanlar artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtirken Manisa'nın hakkında da konuşmalar yapılıyor. Deprem Bilimci Serkan İçelli, "Gelenbe Fayı ile Simav Fay Zonu arasındaki kırıklarda şu an için herhangi bir tehdit görmüyoruz. Ancak biraz daha güneye, Manisa’ya doğru indiğimizde artçı yoğunlaşması olduğu görülüyor. Bu da, Manisa Fayı üzerinde şu anda bir deprem kümesi olmamasının, yakın zamanda kriz yaşanmayacağı anlamına gelmediğini gösteriyor." sözleri ile Manisa'da deprem riskine dikkat çekti.

Manisa'da deprem bekleniyor mu? Artçılar devam ederken gözler Manisa deprem riskinde

Serkanİçelli, Balıkesir depremi sonrası yaptığı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Şu an odaklanmamız gereken, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil, depremin mutlaka olacağı gerçeğidir. Bu depremler olacak. Bu son deprem öyle bir ilgi oluşturdu ki merkez İzmir’e 120 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, İzmir’de zemin şartlarından dolayı büyük şekilde hissedildi. Bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde ise daha az hissedildi. Deprem dalgası öyle bir şey ki, sert zemin gördüğünde olduğu gibi geçip gidiyor. Ama yumuşak zemin gördüğünde, radar gören şoför gibi yavaşlıyor. Yavaşlayınca da orada daha fazla zaman geçiriyor, binayı daha çok sallıyor ve hasara sebep oluyor. Balıkesir depremi, çevresindeki fayları da etkiledi, ancak bu fayların üzerinde şu anda bir sismik aktivite görmüyoruz. Görürsek zaten gerekli uyarıları yaparız"

Manisa'da deprem bekleniyor mu? Artçılar devam ederken gözler Manisa deprem riskinde

MANİSA'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Balıkesir'de yaşanan büyük deprem sonrasında hasarlı binaların yıkımına başlandı. Artçı sarsıntıların henüz bitmediği bölgede vatandaş panikle yaşamaya devam ederken çevre illerde de tedirginlik yaşanıyor. Artçı depremlerin Manisa yönüne doğru yaşanması sonrası deprem riskine ilişkin açıklamalar yakından takip edildi. Serkan İçelli, Gelenbe Fayı ile Simav Fay Zonu arasındaki kırıklarda sorun görmediğini belirtirken Manisa'ya doğru indiğinde yoğun artçılar olduğunu gördüğünü belirtti. Artçıların Manisa Fayı üzerinde yakın zamanda kriz yaşanmayacağı anlamına gelmediğini belirterek dikkat çekti.

