17°
 Erdem Avsar

Manyetik fırtına nedir nelere dikkat etmeli? 6 Kasım için uyarı geldi

Güneş'te meydana gelen yoğun patlamalar sebebiyle 6 Kasım'da Dünya'nın jeomanyetik fırtına etkisine girmesi öngörülürken vatandaşlar da manyetik fırtınayla ilgili araştırmalar yapıyor.

Manyetik fırtına nedir nelere dikkat etmeli? 6 Kasım için uyarı geldi
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025 saat 20:44

Güneş’te aynı anda gözlenen çok sayıda güneş parlaması ve koronal kütle püskürmeleri (CME), Dünya’da yeni bir manyetik fırtına olasılığını gündeme taşıdı.

Güneş rüzgârlarının yüksek hızı nedeniyle son günlerde jeomanyetik hareketlilikte dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Bilimsel raporlara göre, bu koronal kütle püskürmelerinden (CME) birinin 6 Kasım tarihinde Dünya’nın manyetik alanına ulaşma ihtimali bulunuyor.

Ayrıca, Güneş’teki koronal deliğin 6-7 Kasım günlerinde güneş rüzgârı hızlarını tekrar yükselterek jeomanyetik aktiviteyi daha da artırması bekleniyor.

Manyetik fırtına nedir nelere dikkat etmeli? 6 Kasım için uyarı geldi

JEOMANYETİK FIRTINA NEDİR?

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya’nın manyetik alanında meydana gelen ani ve güçlü dalgalanmalarla tanımlanan doğal olaylardır.

Bu manyetik fırtınalar, Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla çarpışması sonucunda oluşur.

Yapılan çeşitli araştırmalara göre jeomanyetik fırtınalar insan sağlığı üzerinde de etkili olabiliyor.

Manyetik fırtına nedir nelere dikkat etmeli? 6 Kasım için uyarı geldi

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Manyetik fırtına dönemlerinde alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanıyor:

Bol miktarda su içilmesi önerilirken, sert kahve gibi içeceklerden uzak durulması tavsiye ediliyor.

Düzenli bir uyku rutini ve yeterli dinlenme, manyetik dengesizliklerin olumsuz etkilerini hafifletmeyi sağlar.

Özellikle kalp hastası kişilerin, doktor tavsiyelerine dikkatle uyması ve ilaçlarını yanlarında bulundurması hayati önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Manyetik fırtına insanlarda hangi etkileri oluşturabilir?
Bazı araştırmalar, bu fırtınaların baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon dalgalanmaları ve uyku düzensizliği gibi etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
