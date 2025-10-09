Marmaray’da valiz ücreti var mı? Metro İstanbul’dan yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını açıkladı.

MARMARAY’DA VALİZ ÜCRETİ VAR MI?

TCDD Marmaray tarafından yapılan açıklamaya göre Marmaray'da valiz ücreti bulunmuyor. Açıklama şöyle oldu:

Valiz Ücreti Ödemek Yok! Şirketimizce işletilen;

Marmaray

Halkalı–Bahçeşehir Banliyö Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Sirkeci–Kazlıçeşme Yüzeysel Hat Kent içi trenlerinde yolcu beraberindeki valizlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Konfor Aynı Konfor, Valiz Ücreti Yok!"

METRO VALİZ ÜCRETİ NE KADAR?

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi. Açıklamada "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

