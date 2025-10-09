Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Marmaray'da valiz ücreti var mı? Metro İstanbul'dan yeni karar

İstanbul'da İBB'ye bağlı metrolarda fazla valiz ek ücret alınacağının duyurulmasının ardından Marmaray'da valiz ücreti var mı merak edildi. Metro ile yolculuk yaparken valiz için ek ücret talep edilecek.

Marmaray'da valiz ücreti var mı? Metro İstanbul'dan yeni karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 15:30

Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki , metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave ücreti alınacağını açıkladı.

MARMARAY'DA VALİZ ÜCRETİ VAR MI?

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre Marmaray'da valiz ücreti bulunmuyor. Açıklama şöyle oldu:

Valiz Ücreti Ödemek Yok! Şirketimizce işletilen;

Marmaray

Halkalı–Bahçeşehir Banliyö Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Sirkeci–Kazlıçeşme Yüzeysel Hat Kent içi trenlerinde yolcu beraberindeki valizlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Konfor Aynı Konfor, Valiz Ücreti Yok!"

Marmaray'da valiz ücreti var mı? Metro İstanbul'dan yeni karar

METRO VALİZ ÜCRETİ NE KADAR?

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi. Açıklamada "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

https://x.com/Marmaraytcdd/status/1976003915264163922?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976003915264163922%7Ctwgr%5Ec368868cce412ddc200e1239d3136e04182d667d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diken.com.tr%2Fmarmaray-valiz-ucreti-yok%2F

