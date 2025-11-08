Tarım işçisinin hazin sonu! 19 yaşındaki genç tonlarca pamuğun altında can verdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Nurullah Bertan, pamuk römorkunda uykuya daldı. Ancak 38 yaşındaki biçerdöver sürücüsü C.O. Bertan’ın varlığından habersiz şekilde pamukları römorka döktü. Genç adam pamuk yığınının altında nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekilerin yardımıyla pamuk yığınından çıkarılan Bertan, sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bertan kurtarılamadı. Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.