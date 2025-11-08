MR cihazında unutuldu! Genç kadının yaşadıkları dehşete düşürdü

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Muayene edilen kadına aynı gün MR randevusu verildi. Randevusuna giden genç kadın, görevliler tarafından MR cihazına alındı. Akgüneş'e işlemin yaklaşık 15 dakika süreceği söylense de durum hiç de öyle olmadı. Çıkarılmayı bekleyen kadın tam 1 saat boyunca cihazın içinde mahsur kaldı.

CİHAZI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI, SESİNİ KİMSE DUYMADI

Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı. Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

"UNUTULDUĞUMU ANLADIĞIMDA DEHŞETE DÜŞTÜM"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim."

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.