16°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri

Tarım Kredi Kooperatifi kataloğu yine kaçırılmayacak fırsatlarla vatandaşın karşısına çıkıyor. Ayçiçek yağından tavuk bonfile çeşitlerine, kağıt havludan çamaşır suyuna kadar pek çok market ürününde indirim yapan Tarım Kredi’de aynı zamanda elektrikli süpürge, şofben ve elektrikli ısıtıcı gibi her evin ihtiyacı ürünler kaçırılmayacak avantajlarla satılıyor. İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimlerinin detayları…

Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri
Tarım Kredi indirimlerine bakıldığında Kasım ayı içinde üç farklı dönemde onlarca farklı ürünün indirimlerle satıldığı görülüyor. 5-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi kataloğunda daha çok elektrikli ürünlerin yer aldığı görülüyor. Diğer yandan 16 Kasım ve 7-9 Kasım tarihlerinde geçerli olan kataloglarda ise ve temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla halkın beğenisine sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Kasım fırsatlarının detayları…

Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 07–09 KASIM KATALOĞU

  • Karadeniz Çayı 1 kg 185 TL
  • Anadolu Un 5 kg 108,50 TL
  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 lt 399 TL
  • Bütün Piliç kg 84,90 TL
  • Tavuk Bonfile kg 209 TL
  • Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 g 69,90 TL
  • Labne 200 g 36,90 TL
  • Hamburger Köfte 360 g 209 TL
  • Sarı Köy Peyniri Çeşitleri kg 49,90 TL
  • Kavrulmuş Fıstık Kabuklu 1 kg 279,90 TL
  • Torku Süzme Peynir 850 g 179 TL
  • Familia Kağıt Havlu 16’lı 169 TL
  • Elit Bulaşık Deterjanı 4000 ml 109,90 TL
  • Elit Çamaşır Suyu 4 kg 109,90 TL

Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 03–16 KASIM KATALOĞU

  • Akpınar İnek Peyniri 525 g 179 TL
  • Pınar Labne 180 g 54,90 TL
  • Binboğa Bal 850 g 249,90 TL
  • Molfix Bebek Bezi Çeşitleri 339 TL
  • Seyidoğlu Helva 500 g 79,90 TL
  • Eti Bidolu Gofret 29,50 TL
  • Dove Sabunu 39,90 TL
  • Kozla Vanish Leke Çıkarıcı 155 TL
  • Bref Wc & Blok Power Çeşitleri 75 TL
  • Dalan Sıvı Sabun 400 ml 39,90 TL
  • İpek Şampuan 480 ml 48,90 TL
Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 05–22 KASIM KASIM KATALOĞU

  • King Ekvator K-7008 Şofben 999 TL
  • Sarex 5211 Mega Power Cyclone Süpürge 2.599 TL
  • Blaupunkt A25T Dikey Şarjlı Süpürge 8.999 TL
  • Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı 4400 W 899 TL
  • Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı 2200 W 1.399 TL
  • Nautica CH200 Kablosuz Kulaklık 359,90 TL
  • Nautica H400 Bluetooth Kulaklık 1.399 TL
  • Nilson Flash Güçlü Grup Prizleri 85 TL – 189 TL – 145 TL arası

TGRT Haber
