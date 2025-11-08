Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri

Tarım Kredi indirimlerine bakıldığında Kasım ayı içinde üç farklı dönemde onlarca farklı ürünün indirimlerle satıldığı görülüyor. 5-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi kataloğunda daha çok elektrikli ürünlerin yer aldığı görülüyor. Diğer yandan 16 Kasım ve 7-9 Kasım tarihlerinde geçerli olan kataloglarda ise gıda ve temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla halkın beğenisine sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarının detayları…

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 07–09 KASIM KATALOĞU

Karadeniz Çayı 1 kg 185 TL

Anadolu Un 5 kg 108,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 lt 399 TL

Bütün Piliç kg 84,90 TL

Tavuk Bonfile kg 209 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 g 69,90 TL

Labne 200 g 36,90 TL

Hamburger Köfte 360 g 209 TL

Sarı Köy Peyniri Çeşitleri kg 49,90 TL

Kavrulmuş Fıstık Kabuklu 1 kg 279,90 TL

Torku Süzme Peynir 850 g 179 TL

Familia Kağıt Havlu 16’lı 169 TL

Elit Bulaşık Deterjanı 4000 ml 109,90 TL

Elit Çamaşır Suyu 4 kg 109,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 03–16 KASIM KATALOĞU

Akpınar İnek Peyniri 525 g 179 TL

Pınar Labne 180 g 54,90 TL

Binboğa Bal 850 g 249,90 TL

Molfix Bebek Bezi Çeşitleri 339 TL

Seyidoğlu Helva 500 g 79,90 TL

Eti Bidolu Gofret 29,50 TL

Dove Sabunu 39,90 TL

Kozla Vanish Leke Çıkarıcı 155 TL

Bref Wc & Blok Power Çeşitleri 75 TL

Dalan Sıvı Sabun 400 ml 39,90 TL

İpek Şampuan 480 ml 48,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 05–22 KASIM KASIM KATALOĞU