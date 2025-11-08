Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarla geldi! İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimleri
Tarım Kredi Kooperatifi kataloğu yine kaçırılmayacak fırsatlarla vatandaşın karşısına çıkıyor. Ayçiçek yağından tavuk bonfile çeşitlerine, kağıt havludan çamaşır suyuna kadar pek çok market ürününde indirim yapan Tarım Kredi’de aynı zamanda elektrikli süpürge, şofben ve elektrikli ısıtıcı gibi her evin ihtiyacı ürünler kaçırılmayacak avantajlarla satılıyor. İşte 5-22 Kasım Tarım Kredi indirimlerinin detayları…
Tarım Kredi indirimlerine bakıldığında Kasım ayı içinde üç farklı dönemde onlarca farklı ürünün indirimlerle satıldığı görülüyor. 5-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi kataloğunda daha çok elektrikli ürünlerin yer aldığı görülüyor. Diğer yandan 16 Kasım ve 7-9 Kasım tarihlerinde geçerli olan kataloglarda ise gıda ve temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla halkın beğenisine sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Kasım kataloğu fırsatlarının detayları…