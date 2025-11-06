BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Kategoriler
Her hafta çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Düdüklü tencereden, para sayma makinasına kadar her şey raflarda olacak.
Tefal Ürünleri & Mutfak:
Simplicity Wok Tava 28 cm | 999 TL
Düdüklü Tencere 6 L | 5750 TL
Karnıyarık Tencere 26 cm | 1450 TL
Simplicity Tava 32 cm | 849 TL
Simplicity Krep Tava 25 cm | 649 TL
Simplicity Tava 24 cm | 629 TL
2’li Tava Seti 24+28 cm | 499 TL
Sahan | 219 TL
Wok Tava 28 cm | 309 TL
Kahve Fincan Seti 6 Parça | 399 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1800 cc | 329 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc | 279 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 550 cc | 229 TL
English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı | 799 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6’lı | 189 TL
Paşabahçe Su Bardağı 6’lı | 169 TL
Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı | 199 TL
Granita Kase | 35 TL
Granita Salata Tabağı | 129 TL
Granita 7 Parça Çerezlik Set | 279 TL
Ev Ürünleri:
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L | 239 TL
Tek Fiyat Bıçak/Soyacak | 99 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 0.5 L | 39 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 1 L | 69 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 2 L | 89 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 3 L | 99 TL
Hazneli Rende | 159 TL
Kağıt Sufle Kabı | 29 TL
Metal Sunum Tepsisi | 35 TL
Metal Tepsi | 45 TL
Basmalı Otomatik Çırpıcı | 45 TL
Rulo Havluluk ve Organizer | 359 TL
Ahşap Ayakkabılık | 349 TL
Bavul Düzenleyici Organizer Set | 449 TL
Kuru Boya Kitapları | 79 TL
Hikaye Kitapları | 49 TL
Aktivite Kitapları | 39 TL
Benim İlk Resimlerim Kitabı | 45 TL
Toplama Çıkarma Oyuncak | 239 TL
Tekstil & Aksesuar:
Çift Kişilik Battaniye | 549 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti | 899 TL
Tek Kişilik Battaniye | 499 TL
Tek Kişilik Penye Çarşaf | 139 TL
Çift Kişilik Penye Çarşaf | 179 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti | 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı | 129 TL
Welsot Kırlent Kılıfı | 159 TL
El Havlusu | 45 TL
Yüz Havlusu | 85 TL
2 Katlı Kurabiyelik | 229 TL
Standlı Kupa Seti | 579 TL
Kadın Cüzdan | 139 TL
Kadın Kol Çantası | 329 TL
Anahtarlık | 85 TL
Leopar Desenli Terlik | 209 TL
Ev Botu Kadın | 239 TL
Pijama Takımı | 359 TL
Oyuncaklar:
Takla Atan Yarış Seti | 449 TL
Metal Model Arabalar | 89 TL
Pofuduk Peluş Oyuncak | 199 TL
Denge Oyunu | 169 TL
Deluxe Kariyer Astronot Bebek | 699 TL
Hitch&Haul Oyun Seti | 289 TL
Peluş Ördek | 379 TL
Hamur Oyun Seti | 95 TL
Kurbağa Oyunu | 289 TL
Şut ve Gol Oyunu | 249 TL
Kafeste Dinozor | 199 TL
Oyuncak Çeşitleri | 109 TL
Uzayan Çek Bırak Ejderha | 169 TL
Bil Kafa Gol Oyunu | 169 TL
Lisanslı Puzzle | 79 TL
Oyun İtfaiye Seti | 169 TL
Eğlenceli Dönen Puzzle | 109 TL
Sürtmeli Oyuncak Arabalar | 55 TL
City Polis Seti | 379 TL
Işıklı Güzellik Seti | 199 TL
Bowling Seti | 129 TL
Sticker’lı Not Defteri | 65 TL
Figürlü Kalemler | 42 TL
Eğlenceli Damga Seti | 79 TL
Pullu Eğlenceli Defter | 169 TL
Elektronik & Küçük Ev Aletleri:
Philips Buharlı Ütü Azur | 2.090 TL
Philips Torbasız Süpürge | 4.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi | 990 TL
Philips Su Isıtıcı | 990 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi | 1.990 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge | 9.450 TL
Philips Doğrayıcı | 1.450 TL
Philips Kablolu Epilatör | 899 TL
Philips Süpürge FC9330 | 5.490 TL
Elektronik & Teknoloji:
Senna 65” Frameless Ultra HD QLED Google TV | 22.900 TL
Casper VIA A40 8GB/256GB Telefon | 7.990 TL
Gaming Klavye Pgm38 | 699 TL
Gaming Kulaklık Pgm27 | 499 TL
Gaming Mouse Pad Işıklı | 349 TL
Kablosuz Hoparlör F5102 | 599 TL
Bluetooth Kulaklık Fs93 | 349 TL
Duvar Şarjı 65W 4in1 | 899 TL
RGB Gaming Mouse | 299 TL
El Feneri HP71 | 175 TL
TV Arkası LED Aydınlatma | 199 TL
Para Sayma Makinesi | 2.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi | 4.490 TL
Ankastre & Küçük Ev Aletleri:
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set | 9.750 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set | 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Makinesi | 4.990 TL
Nuvo Saç Düzleştirici | 1.190 TL
Tefal Buharlı El Ütüsü | 2.190 TL
Onvo Tost Makinesi | 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere | 2.490 TL
Kumtel Doğrayıcı | 1.190 TL
Kumtel Kablolu Şarjlı Mop | 1.990 TL
Kumtel Mini Ütü | 799 TL
Dijital Mutfak Tartısı | 199 TL
House Şarjlı Su Pompası | 199 TL
Polosmart Akıllı Tartı | 499 TL
Oral-B D103 Diş Fırçası | 849 TL