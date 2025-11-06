BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Her hafta çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Düdüklü tencereden, para sayma makinasına kadar her şey raflarda olacak.

BİM AKTÜEL 7 KASIM CUMA 2025

Tefal Ürünleri & Mutfak:

Simplicity Wok Tava 28 cm | 999 TL

Düdüklü Tencere 6 L | 5750 TL

Karnıyarık Tencere 26 cm | 1450 TL

Simplicity Tava 32 cm | 849 TL

Simplicity Krep Tava 25 cm | 649 TL

Simplicity Tava 24 cm | 629 TL

2’li Tava Seti 24+28 cm | 499 TL

Sahan | 219 TL

Wok Tava 28 cm | 309 TL

Kahve Fincan Seti 6 Parça | 399 TL

Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1800 cc | 329 TL

Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc | 279 TL

Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 550 cc | 229 TL

English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı | 799 TL

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6’lı | 189 TL

Paşabahçe Su Bardağı 6’lı | 169 TL

Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı | 199 TL

Granita Kase | 35 TL

Granita Salata Tabağı | 129 TL

Granita 7 Parça Çerezlik Set | 279 TL

Ev Ürünleri:

Katlanır Çamaşır Selesi 25 L | 239 TL

Tek Fiyat Bıçak/Soyacak | 99 TL

Vakıumlu Saklama Kabı 0.5 L | 39 TL

Vakıumlu Saklama Kabı 1 L | 69 TL

Vakıumlu Saklama Kabı 2 L | 89 TL

Vakıumlu Saklama Kabı 3 L | 99 TL

Hazneli Rende | 159 TL

Kağıt Sufle Kabı | 29 TL

Metal Sunum Tepsisi | 35 TL

Metal Tepsi | 45 TL

Basmalı Otomatik Çırpıcı | 45 TL

Rulo Havluluk ve Organizer | 359 TL

Ahşap Ayakkabılık | 349 TL

Bavul Düzenleyici Organizer Set | 449 TL

Kuru Boya Kitapları | 79 TL

Hikaye Kitapları | 49 TL

Aktivite Kitapları | 39 TL

Benim İlk Resimlerim Kitabı | 45 TL

Toplama Çıkarma Oyuncak | 239 TL

Tekstil & Aksesuar:

Çift Kişilik Battaniye | 549 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti | 899 TL

Tek Kişilik Battaniye | 499 TL

Tek Kişilik Penye Çarşaf | 139 TL

Çift Kişilik Penye Çarşaf | 179 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti | 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı | 129 TL

Welsot Kırlent Kılıfı | 159 TL

El Havlusu | 45 TL

Yüz Havlusu | 85 TL

2 Katlı Kurabiyelik | 229 TL

Standlı Kupa Seti | 579 TL

Kadın Cüzdan | 139 TL

Kadın Kol Çantası | 329 TL

Anahtarlık | 85 TL

Leopar Desenli Terlik | 209 TL

Ev Botu Kadın | 239 TL

Pijama Takımı | 359 TL

Oyuncaklar:

Takla Atan Yarış Seti | 449 TL

Metal Model Arabalar | 89 TL

Pofuduk Peluş Oyuncak | 199 TL

Denge Oyunu | 169 TL

Deluxe Kariyer Astronot Bebek | 699 TL

Hitch&Haul Oyun Seti | 289 TL

Peluş Ördek | 379 TL

Hamur Oyun Seti | 95 TL

Kurbağa Oyunu | 289 TL

Şut ve Gol Oyunu | 249 TL

Kafeste Dinozor | 199 TL

Oyuncak Çeşitleri | 109 TL

Uzayan Çek Bırak Ejderha | 169 TL

Bil Kafa Gol Oyunu | 169 TL

Lisanslı Puzzle | 79 TL

Oyun İtfaiye Seti | 169 TL

Eğlenceli Dönen Puzzle | 109 TL

Sürtmeli Oyuncak Arabalar | 55 TL

City Polis Seti | 379 TL

Işıklı Güzellik Seti | 199 TL

Bowling Seti | 129 TL

Sticker’lı Not Defteri | 65 TL

Figürlü Kalemler | 42 TL

Eğlenceli Damga Seti | 79 TL

Pullu Eğlenceli Defter | 169 TL

Elektronik & Küçük Ev Aletleri:

Philips Buharlı Ütü Azur | 2.090 TL

Philips Torbasız Süpürge | 4.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi | 990 TL

Philips Su Isıtıcı | 990 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi | 1.990 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge | 9.450 TL

Philips Doğrayıcı | 1.450 TL

Philips Kablolu Epilatör | 899 TL

Philips Süpürge FC9330 | 5.490 TL

Elektronik & Teknoloji:

Senna 65” Frameless Ultra HD QLED Google TV | 22.900 TL

Casper VIA A40 8GB/256GB Telefon | 7.990 TL

Gaming Klavye Pgm38 | 699 TL

Gaming Kulaklık Pgm27 | 499 TL

Gaming Mouse Pad Işıklı | 349 TL

Kablosuz Hoparlör F5102 | 599 TL

Bluetooth Kulaklık Fs93 | 349 TL

Duvar Şarjı 65W 4in1 | 899 TL

RGB Gaming Mouse | 299 TL

El Feneri HP71 | 175 TL

TV Arkası LED Aydınlatma | 199 TL

Para Sayma Makinesi | 2.750 TL

Madeni Para Sayma Makinesi | 4.490 TL

Ankastre & Küçük Ev Aletleri:

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set | 9.750 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set | 9.500 TL

Heifer Profesyonel Fön Makinesi | 4.990 TL

Nuvo Saç Düzleştirici | 1.190 TL

Tefal Buharlı El Ütüsü | 2.190 TL

Onvo Tost Makinesi | 2.290 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere | 2.490 TL



Kumtel Doğrayıcı | 1.190 TL

Kumtel Kablolu Şarjlı Mop | 1.990 TL

Kumtel Mini Ütü | 799 TL

Dijital Mutfak Tartısı | 199 TL

House Şarjlı Su Pompası | 199 TL

Polosmart Akıllı Tartı | 499 TL

Oral-B D103 Diş Fırçası | 849 TL