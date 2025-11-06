Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce kişinin ziyaret edeceği BİM marketler bu hafta çatal bıçak seti, para sayma makinası, elektrikli düdüklü tencere gibi birçok ürün satışa çıkacak. Vatandaşlar ise BİM aktüel 7 Kasım 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 14:59

Her hafta çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Düdüklü tencereden, para sayma makinasına kadar her şey raflarda olacak.

BİM AKTÜEL 7 KASIM CUMA 2025

Tefal Ürünleri & Mutfak:
Simplicity Wok Tava 28 cm | 999 TL
Düdüklü Tencere 6 L | 5750 TL
Karnıyarık Tencere 26 cm | 1450 TL
Simplicity Tava 32 cm | 849 TL
Simplicity Krep Tava 25 cm | 649 TL
Simplicity Tava 24 cm | 629 TL
2’li Tava Seti 24+28 cm | 499 TL
Sahan | 219 TL
Wok Tava 28 cm | 309 TL
Kahve Fincan Seti 6 Parça | 399 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1800 cc | 329 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc | 279 TL
Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 550 cc | 229 TL
English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı | 799 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6’lı | 189 TL
Paşabahçe Su Bardağı 6’lı | 169 TL
Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı | 199 TL
Granita Kase | 35 TL
Granita Salata Tabağı | 129 TL
Granita 7 Parça Çerezlik Set | 279 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Ev Ürünleri:
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L | 239 TL
Tek Fiyat Bıçak/Soyacak | 99 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 0.5 L | 39 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 1 L | 69 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 2 L | 89 TL
Vakıumlu Saklama Kabı 3 L | 99 TL
Hazneli Rende | 159 TL
Kağıt Sufle Kabı | 29 TL
Metal Sunum Tepsisi | 35 TL
Metal Tepsi | 45 TL
Basmalı Otomatik Çırpıcı | 45 TL
Rulo Havluluk ve Organizer | 359 TL
Ahşap Ayakkabılık | 349 TL
Bavul Düzenleyici Organizer Set | 449 TL
Kuru Boya Kitapları | 79 TL
Hikaye Kitapları | 49 TL
Aktivite Kitapları | 39 TL
Benim İlk Resimlerim Kitabı | 45 TL
Toplama Çıkarma Oyuncak | 239 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

& Aksesuar:
Çift Kişilik Battaniye | 549 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti | 899 TL
Tek Kişilik Battaniye | 499 TL
Tek Kişilik Penye Çarşaf | 139 TL
Çift Kişilik Penye Çarşaf | 179 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti | 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı | 129 TL
Welsot Kırlent Kılıfı | 159 TL
El Havlusu | 45 TL
Yüz Havlusu | 85 TL
2 Katlı Kurabiyelik | 229 TL
Standlı Kupa Seti | 579 TL
Kadın Cüzdan | 139 TL
Kadın Kol Çantası | 329 TL
Anahtarlık | 85 TL
Leopar Desenli Terlik | 209 TL
Ev Botu Kadın | 239 TL
Pijama Takımı | 359 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Oyuncaklar:
Takla Atan Yarış Seti | 449 TL
Metal Model Arabalar | 89 TL
Pofuduk Peluş Oyuncak | 199 TL
Denge Oyunu | 169 TL
Deluxe Kariyer Astronot Bebek | 699 TL
Hitch&Haul Oyun Seti | 289 TL
Peluş Ördek | 379 TL
Hamur Oyun Seti | 95 TL
Kurbağa Oyunu | 289 TL
Şut ve Gol Oyunu | 249 TL
Kafeste Dinozor | 199 TL
Oyuncak Çeşitleri | 109 TL
Uzayan Çek Bırak Ejderha | 169 TL
Bil Kafa Gol Oyunu | 169 TL
Lisanslı Puzzle | 79 TL
Oyun İtfaiye Seti | 169 TL
Eğlenceli Dönen Puzzle | 109 TL
Sürtmeli Oyuncak Arabalar | 55 TL
City Polis Seti | 379 TL
Işıklı Güzellik Seti | 199 TL
Bowling Seti | 129 TL
Sticker’lı Not Defteri | 65 TL
Figürlü Kalemler | 42 TL
Eğlenceli Damga Seti | 79 TL
Pullu Eğlenceli Defter | 169 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 7 KASIM CUMA

& Küçük Ev Aletleri:
Philips Buharlı Ütü Azur | 2.090 TL
Philips Torbasız Süpürge | 4.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi | 990 TL
Philips Su Isıtıcı | 990 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi | 1.990 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge | 9.450 TL
Philips Doğrayıcı | 1.450 TL
Philips Kablolu Epilatör | 899 TL
Philips Süpürge FC9330 | 5.490 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Elektronik & Teknoloji:
Senna 65” Frameless Ultra HD QLED Google TV | 22.900 TL
Casper VIA A40 8GB/256GB Telefon | 7.990 TL
Gaming Klavye Pgm38 | 699 TL
Gaming Kulaklık Pgm27 | 499 TL
Gaming Mouse Pad Işıklı | 349 TL
Kablosuz Hoparlör F5102 | 599 TL
Bluetooth Kulaklık Fs93 | 349 TL
Duvar Şarjı 65W 4in1 | 899 TL
RGB Gaming Mouse | 299 TL
El Feneri HP71 | 175 TL
TV Arkası LED Aydınlatma | 199 TL
Para Sayma Makinesi | 2.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi | 4.490 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda

Ankastre & Küçük Ev Aletleri:
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set | 9.750 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set | 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Makinesi | 4.990 TL
Nuvo Saç Düzleştirici | 1.190 TL
Tefal Buharlı El Ütüsü | 2.190 TL
Onvo Tost Makinesi | 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere | 2.490 TL

BİM aktüel 7 Kasım Cuma 2025 indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı! Elektrikli düdüklü tencere, Çatal bıçak seti, Aksiyon kamerası raflarda


Kumtel Doğrayıcı | 1.190 TL
Kumtel Kablolu Şarjlı Mop | 1.990 TL
Kumtel Mini Ütü | 799 TL
Dijital Mutfak Tartısı | 199 TL
House Şarjlı Su Pompası | 199 TL
Polosmart Akıllı Tartı | 499 TL
Oral-B D103 Diş Fırçası | 849 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DOAS, BIMAS, KCHOL, TUPRS bilanço ne zaman? 2025 3. çeyrek bilanço tarihleri açıklandı
ETİKETLER
#tekstil
#elektronik
#Bim Aktueli
#İndirimli Ürünler
#Akcije Bİm
#Ev Ürünleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.