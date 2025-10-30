DOAS, BIMAS, KCHOL, TUPRS bilanço ne zaman? 2025 3. çeyrek bilanço tarihleri açıklandı

Borsa İstanbul’da 2025 yılı 3. çeyrek bilançolarının açıklanma dönemi başladı. Şirketler KAP üzerinden yaptıkları duyurularla, 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal raporlarını paylaşacakları tarihleri kamuoyuna bildirdi.

3. ÇEYREK BİLANÇO TARİHLERİ 2025

Borsa İstanbul’da 2025 yılı 3. çeyrek finansal raporlarını açıklayacak şirketler arasında birçok farklı sektörden kurum yer alıyor. 30 Ekim 2025 tarihinde Atakey, Büyük Şefler Gıda, Brisa, Enerjisa, Garanti BBVA, TAB Gıda ve Teknosa bilançolarını açıklaması beklenmekte. 31 Ekim 2025 tarihinde ise Aygaz, Çimsa, İş Bankası, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası’nın bilançolarını paylaşması bekleniyor.

Kasım ayının ilk haftasında da bilanço açıklamaları devam edecek. 3 Kasım’da Otokar ve Tofaş, 4 Kasım’da Aselsan, Coca Cola İçecek, Sabancı Holding ve Türk Telekom bilançolarını açıklaması muhtemel. 5 Kasım’da Aksa Akrilik, Anadolu Efes, Ford Otomotiv ve Şok Marketler, 6 Kasım’da Albaraka Türk, Doğan Holding, Koç Holding, Özyaşar, Petkim ve Turkcell açıklama yapacak. 7 Kasım’da Borusan Boru, Pegasus ve Türk Hava Yolları bilançolarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

BIMAS VE DOAS 3. ÇEYREK BİLANÇO NE ZAMAN 2025?

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) tarafından 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal raporların 10 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı belirtildi. Şirket, üçüncü çeyrek raporlarını belirlenen tarihte kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor.

Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ise bilançolarını aynı tarihte, 10 Kasım 2025’te açıklayacak. BİM’in finansal verilerinin açıklanacağı tarih, perakende sektöründe yer alan yatırımcılar için önemli bir gelişme olacak. Bu dönemde Borsa İstanbul’daki birçok şirket gibi BİM de 3. çeyrek sonuçlarını paylaşarak yılın geri kalan dönemine dair finansal görünümünü yatırımcıları ile paylaşacak.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) VE TÜPRAŞ (TUPRS) 3. ÇEYREK BİLANÇO NE ZAMAN?

Koç Holding (KCHOL) 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu 6 Kasım 2025 tarihinde açıklayacak. Holding, söz konusu tarihte 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal performansını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşacak.

Tüpraş (TUPRS) ise bilançosunu 31 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Şirket, üçüncü çeyrek finansal raporlarını belirlenen tarihte KAP üzerinden duyuracak. Tüpraş’ın bilanço açıklaması, enerji ve sanayi sektörleri açısından dikkatle takip edilecek gelişmelerden biri olarak takvimde yerini almakta.