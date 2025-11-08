Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti! İşte geri ödeyeceğiniz tutar

Ekonomi çevreleri, konut kredi faizlerindeki düşüşün 2026 yılının ortalarında net bir şekilde hissedileceğini belirtiyor. Konut almak isteyen vatandaşlar da kendini bu tarihlere göre ayarlıyor. Ancak şimdi birikimi olan kişiler konut alışverişinde eksik kalan tutarı tamamlamak için konut kredisi çekiyor. Peki ev kredisi faiz oranları ne kadar?

