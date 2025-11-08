Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti! İşte geri ödeyeceğiniz tutar

Kasım 08, 2025 16:24
1
konut kredisi

Altın, dolar, Euro gibi yatırım araçlarının belirsizliğini koruduğu bu dönemde ev almak güvenli liman olarak görülüyor. Ekonomi uzmanları, faiz düşüşleriyle birlikte tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini belirtiyor. 
 

2
konut kredi faizleri

Ekonomi çevreleri, konut kredi faizlerindeki düşüşün 2026 yılının ortalarında net bir şekilde hissedileceğini belirtiyor. Konut almak isteyen vatandaşlar da kendini bu tarihlere göre ayarlıyor. Ancak şimdi birikimi olan kişiler konut alışverişinde eksik kalan tutarı tamamlamak için konut kredisi çekiyor. Peki ev kredisi faiz oranları ne kadar? 
 

3
kredi faizi

Bir taşınmaz almak için yeterli nakdi olmayan kişilerin başvurduğu kredilerde faizler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 2 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...
 

4
VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 57.024,94 TL

Toplam Ödeme: 6.869.992 TL

 

5
İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
 

6
YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.981.330 TL
 

7
KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
 

8
GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.031.972 TL
 

9
TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 63.260,36 TL

Toplam Ödeme: 7.614.943 TL

 

10
ING – KONUT KREDİSİ

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.655.513 TL
 

11
HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

Toplam Ödeme: 6.767.043 TL
 

12
ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
 

13
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) – KONUT KREDİSİ

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.112.331 TL

 

14
ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.189.149 TL
 

15
ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

Toplam Ödeme: 7.860.681 TL
 

16
ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16 TL

Toplam Ödeme: 8.743.759 TL
 

17
DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
 

18
ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358,71 TL

Toplam Ödeme: 10.386.365 TL
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.