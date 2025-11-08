Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti! İşte geri ödeyeceğiniz tutar

Kategoriler
Altın, dolar, Euro gibi yatırım araçlarının belirsizliğini koruduğu bu dönemde ev almak güvenli liman olarak görülüyor. Ekonomi uzmanları, faiz düşüşleriyle birlikte tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini belirtiyor.
Ekonomi çevreleri, konut kredi faizlerindeki düşüşün 2026 yılının ortalarında net bir şekilde hissedileceğini belirtiyor. Konut almak isteyen vatandaşlar da kendini bu tarihlere göre ayarlıyor. Ancak şimdi birikimi olan kişiler konut alışverişinde eksik kalan tutarı tamamlamak için konut kredisi çekiyor. Peki ev kredisi faiz oranları ne kadar?
Bir taşınmaz almak için yeterli nakdi olmayan kişilerin başvurduğu kredilerde faizler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 2 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 57.024,94 TL
Toplam Ödeme: 6.869.992 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.981.330 TL
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.031.972 TL
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 63.260,36 TL
Toplam Ödeme: 7.614.943 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.655.513 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.767.043 TL
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.112.331 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.189.149 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.860.681 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.743.759 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.386.365 TL