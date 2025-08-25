Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MasterChef 24 Ağustos Pazar kim elendi? Veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu eleme gecesi sona erdi. Gecenin sonunda MasterChef’e veda eden 3. yarışmacı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MasterChef 24 Ağustos Pazar kim elendi? Veda eden isim belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 00:51

'de rekabet tüm hızıyla devam ederken, bir daha hayallerine veda etti.

potasında yer alan isimler, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Eleme potasında Hilal, Ayten, İhsan, Bilal, Mert, Sezer ve Cansu olmak üzere yedi yarışmacı yer aldı.

Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için en iyi performanslarını sergilediler.

Gecenin son yemeğinde yarışmacılar, Uskumru Taratür yemeği yaparak şeflerin beğenisine sunuldu.

Şefler, yemeklerin tadı, sunumu ve tekniklerini değerlendirerek bir eleme yaptı.

MasterChef 24 Ağustos Pazar kim elendi? Veda eden isim belli oldu

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS PAZAR KİM ELENDİ?

Uskumru Taratür yemeğini diğer yarışmacılara göre daha başarısız yapan Bilal, MasterChef hayallerine veda etti.

Bilal, yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Bilal, yarışma boyunca gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Ancak, eleme gecesinde diğer yarışmacılardan daha düşük bir performans sergileyerek yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilal neden elendi?
Bilal, Uskumru Taratür yemeğini diğer yarışmacılara kıyasla daha başarısız yaptığı için elendi. Şefler, yemeğin tadı, sunumu ve tekniklerini değerlendirerek Bilal'i eleme kararı aldı.
ETİKETLER
#yarışmacı
#eleme
#Masterchef Türkiye
#Bilal Yiğit Koçak
#Uskumru Taratür
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.