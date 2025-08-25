MasterChef 24 Ağustos Pazar kim elendi? Veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ederken, bir yarışmacı daha hayallerine veda etti.

Eleme potasında yer alan isimler, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Eleme potasında Hilal, Ayten, İhsan, Bilal, Mert, Sezer ve Cansu olmak üzere yedi yarışmacı yer aldı.

Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için en iyi performanslarını sergilediler.

Gecenin son yemeğinde yarışmacılar, Uskumru Taratür yemeği yaparak şeflerin beğenisine sunuldu.

Şefler, yemeklerin tadı, sunumu ve tekniklerini değerlendirerek bir eleme yaptı.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS PAZAR KİM ELENDİ?

Uskumru Taratür yemeğini diğer yarışmacılara göre daha başarısız yapan Bilal, MasterChef hayallerine veda etti.

Bilal, yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Bilal, yarışma boyunca gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Ancak, eleme gecesinde diğer yarışmacılardan daha düşük bir performans sergileyerek yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.