Masterchef 26 Ağustos potaya kim gitti? Haftanın ilk takım oyununu kazanan belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, rekabet dolu anlarla devam ediyor.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, takımlar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Bu sonuçla kırmızı takım, kendi içinde bir dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda Özkan, en iyi tabağı yaparak dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Özkan, böylece potadan uzak kalırken, bir arkadaşını eleme potasına gönderme yetkisi elde etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, ilk eleme adayı olarak İrem'i seçti.

Takım oylaması sonucunda ise en çok oyu alan Mert, ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Böylece haftanın ilk eleme adayları İrem ve Mert oldu.