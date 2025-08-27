Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Masterchef 26 Ağustos potaya kim gitti? Haftanın ilk takım oyununu kazanan belli oldu

MasterChef Türkiye 2025 haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanla tamamlandı. Yarışmanın ardından eleme potasına giden isimler de belli oldu.

Masterchef 26 Ağustos potaya kim gitti? Haftanın ilk takım oyununu kazanan belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
00:49
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
00:49

'nin 2025 sezonu, rekabet dolu anlarla devam ediyor.

Haftanın ilk oyunu, takımlar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Masterchef 26 Ağustos potaya kim gitti? Haftanın ilk takım oyununu kazanan belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Bu sonuçla kırmızı takım, kendi içinde bir dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda Özkan, en iyi tabağı yaparak dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Özkan, böylece potadan uzak kalırken, bir arkadaşını potasına gönderme yetkisi elde etti.

Masterchef 26 Ağustos potaya kim gitti? Haftanın ilk takım oyununu kazanan belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, ilk eleme adayı olarak İrem'i seçti.

Takım oylaması sonucunda ise en çok oyu alan Mert, ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Böylece haftanın ilk eleme adayları İrem ve Mert oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel dokunulmazlığı kim aldı
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Özkan kazandı. Özkan, dokunulmazlık oyununda yaptığı başarılı tabakla dikkat çekti ve eleme potasına İrem'i gönderdi.
#dokunulmazlık
#özkan uğur
#eleme
#İrem Kahyaoğlu
#Masterchef Türkiye
#Mert Denizmen
#Aktüel
