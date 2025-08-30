MasterChef 29 Ağustos eleme potasına kimler gitti? Dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Sevilen yarışma programı MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada yarışmacılar en iyi tabakları çıkarabilmek için mücadele verdi.

Peki ama dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 29 Ağustos eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 29 AĞUSTOS ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanan mavi takım oldu.

Kırmızı takım oyuncuları arasında oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu en iyi tabağı yapan Sezer dokunulmazlık aldı.

Sezer, dokunulmazlığı almasıyla birlikte Kaptan Çağlar’ı eleme potasına gönderdi.

Daha sonra Mavi Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada ise en çok oyu alan Sümeyye altıncı olarak eleme potasına girdi.

Haftanın eleme adayları şöyle: