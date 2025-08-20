MasterChef Türkiye haftanın ilk takım oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de üçüncü hafta yine heyecanla başladı.

Dün yapılan kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin verdiği tabağı en iyi yaparak mavi takım kaptanı olan Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Ayten’i seçmişti.

Mavi ve kırmızı takımda haftanın ilk takım oyunu da büyük bir heyecana sahne oldu.

Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan laz böreği yapmalarını istedi.

En iyi Laz böreğini kıyasıya mücadele sonrası yaparak en yüksek puanı alan takım haftanın ilk takım oyununu da kazanmış oldu.

Gece sonunda 5-3’lük skorla en iyi Laz böreğini yapıp, haftanın ilk takım oyununu kazanan takım Eylül’ün yönettiği mavi takım oldu.

Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede haftanın eleme adayları ise Hilal ve Ayten oldu.