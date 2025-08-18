Masterchef'te 17 Ağustos Pazar kim elendi? Veda eden isim belli oldu

2025 MasterChef Türkiye’de yarışmacılar eleme potasından çıkmak için mücadele verdi.

Eleme potasında yer alan İlhan, İhsan, Merve, Çağatay, Çağlar, Ayten ve Cansu elenmemek için ellerinden geleni yaptı.

Klasik, Yassı ve Nektarin olarak bilinen üç farklı şeftali yarışmacılara verildi.

Bu ürünlerle yaratıcılık etabı yapıldı.

Eleme potasından ilk çıkan isim Cansu oldu.

Eleme potasından kurtulan ikinci kişi ise İhsan oldu.

Üçüncü isim de Çağatay olarak belirlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonra gecenin elenen ismi belli oldu.

17 Ağustos Pazar bölümü, yapılan elemede MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Merve oldu.