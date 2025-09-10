Menü Kapat
 Erdem Avsar

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Sevilen yarışma programında 2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda bulunduğu yarışmada dokunulmazlığı elde eden isim huzurlu bir pota akşamı yaşadı.

Gecenin sonunda hattına giden iki yarışmacı da netleşti.

’de bu hafta oynanan kaptanlık mücadelesini kazanmıştı.

Hakan ise Kırmızı takım lideri olarak İrem’i tercih etti.

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk etabını mavi ekip aldı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık etabında şeflerin puanlaması sonucunda en başarılı tabağı çıkaran Murat Can dokunulmazlığı elde etti.

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Murat Can, Nisa’yı eleme hattına gönderdi.

Takım yarışmacıları arasında yapılan oylamada Çağlar ve Ayla aynı sayıda oy alınca takım lideri İrem, Ayla’yı ikinci olarak eleme potasına yolladı.

Sıkça Sorulan Sorular

MasterChef Türkiye 2025’te bu hafta eleme potasına kimler gönderildi?
Bu hafta Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Murat Can, Nisa’yı eleme potasına yollarken, yapılan oylamada eşitlik çıkınca takım kaptanı İrem, Ayla’yı ikinci aday olarak belirledi.
