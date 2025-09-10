Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda bulunduğu yarışmada dokunulmazlığı elde eden isim huzurlu bir pota akşamı yaşadı.

Gecenin sonunda eleme hattına giden iki yarışmacı da netleşti.

MasterChef Türkiye’de bu hafta oynanan kaptanlık mücadelesini Hakan kazanmıştı.

Hakan ise Kırmızı takım lideri olarak İrem’i tercih etti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık etabını mavi ekip aldı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık etabında şeflerin puanlaması sonucunda en başarılı tabağı çıkaran Murat Can dokunulmazlığı elde etti.

Murat Can, Nisa’yı eleme hattına gönderdi.

Takım yarışmacıları arasında yapılan oylamada Çağlar ve Ayla aynı sayıda oy alınca takım lideri İrem, Ayla’yı ikinci olarak eleme potasına yolladı.